당선자 윤곽은 언제쯤?…“이르면 자정, 늦으면 새벽 3~4시”

한 시민이 3일 강원 춘천시 강남동 제1투표소가 마련된 남춘천중학교에서 투표하고 있다. 연합뉴스

오전 3~4시쯤 결과를 확인할 수 있을 것으로 전망된다.

이번 선거에는 투표 관리 인력으로는 총 19만7000여명이, 개표 관리 인력엔 11만7000여명이 투입된다.