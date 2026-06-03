당선자 윤곽은 언제쯤?…“이르면 자정, 늦으면 새벽 3~4시”
제9회 전국동시지방선거와 국회의원 재보궐선거가 3일 시작된 가운데 관심은 언제쯤 당선자 윤곽이 드러날지에 쏠리고 있다.
중앙선거관리위원회에 따르면 누가 당선될지 가늠할 수 있는 시간은 이르면 자정쯤부터일 것으로 보인다. 하지만 접전지의 경우 4일 오전 3~4시쯤 결과를 확인할 수 있을 것으로 전망된다.
개표는 이날 투표 종료 직후인 오후 6시20분쯤부터 시작되며, 첫 개표 결과는 오후 7시30분쯤부터 잇따라 나올 것으로 예상된다.
개표 시간은 4년 전 치러진 지방선거보다는 다소 늘어날 것으로 보이는데, 투표지 숫자를 사람이 일일이 세는 수검표 절차가 추가됐기 때문이다.
이번 선거에는 투표 관리 인력으로는 총 19만7000여명이, 개표 관리 인력엔 11만7000여명이 투입된다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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