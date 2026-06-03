“저 잘 지내요”…건강 이상무 늑구, 대전 오월드 5일 재개장
늑대 ‘늑구’가 탈출하는 사고로 한동안 문을 닫았던 대전 오월드 동물원이 오는 5일 재개장한다.
3일 대전도시공사에 따르면 오월드 관리·감독 기관인 금강유역환경청은 전날 오월드에 사용 승인을 통보한 것으로 전해졌다.
오월드는 지난 4월 8일 늑구 탈출 직후 문을 닫았다.
이후 약 두 달 동안 늑대사 철책 울타리와 전기선을 이중으로 보강했다.
굴을 파는 늑대의 습성을 고려해 지면 아래 콘크리트를 보강하는 작업도 완료했다.
늑구의 현재 건강 상태는 양호한 것으로 알려졌다.
늑구는 현재 분쇄육 대신 다른 늑대들처럼 생닭 등을 먹고 있으며, 이전보다 더 높이 뛸 정도로 활발한 모습을 보이고 있는 것으로 전해졌다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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