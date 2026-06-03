“대통령도 이렇게 했잖아”…40대 투표용지 보여주려고 소동

한 유권자가 3일 서울 광진구 기아 대공원대리점에 마련된 투표소에서 투표하고 있다. 연합뉴스

세종시선관위와 경찰 등에 따르면 A씨는 이날 오전 7시쯤 세종시 다정동의 한 투표소에서 기표한 투표용지를 투표함에 넣지 않고 선거관리원들에게 보여주려고 한 것으로 전해졌다.

대통령도 이렇게 하지 않았느냐. 제대로 기표했는지 나도 확인해 달라”는 식으로 말한 것으로 알려졌다.

30여분간 소란을 피우던 A씨는 결국 신고를 받고 출동한 경찰관으로부터 퇴장 명령을 받은 후에야 투표소 밖으로 이동했다.

서울경찰청 집계에 따르면 오전 6시부터 9시까지 112 신고가 33건이나 접수됐다.