올여름 역대급 더위·폭우 경고에 대구시 긴장
올여름 극심한 더위와 폭우 등이 발생할 수 있다는 경고에 대구가 바짝 긴장하고 있다. 대구시는 여름철 안전시설 등의 감시·점검을 강화해 재난 피해 가능성을 원천 차단할 방침이다.
대구시는 여름철 태풍과 집중호우 등 풍수해로 인한 재난 사고를 예방하기 위해 10월 15일까지를 ‘풍수해 대비 건축분야 특별점검’ 기간으로 지정해 관리할 계획이라고 3일 밝혔다.
대구시가 특별점검에 나서는 것은 올여름 기상 상황이 심상치않기 때문이다. 세계기상기구(WMO)는 올여름(6~8월) 엘니뇨 발생 확률을 80%로 전망했다. 엘니뇨는 동태평양 해수면 온도가 평년보다 높은 상태가 장기간 지속되는 현상으로 전 세계에 폭염, 홍수, 가뭄 등의 기상 이변을 부른다. 기상청도 올여름 대기 불안정과 저기압의 영향으로 많은 비가 내릴 가능성이 있다고 전망했다.
이에 대구시는 건축(해체)공사장과 축대·옹벽, 집중호우 시 침수 우려가 큰 반지하주택과 아파트 지하주차장 등 300여곳을 대상으로 특별점검을 실시할 예정이다. 대구의 경우 최근 도심 급경사지 낙석 보행자 사망 사고가 발생해 더 철저한 대비가 요구된다. 상습 침수 지역인 북구 노곡동에서 지난해 또 침수 피해가 발생한 것도 대구시 긴장감을 높이는 요인이다. 대구시는 구·군 지역건축안전센터와 합동 점검반을 구성해 현장의 위험 요인을 점검한다.
대구시 상수도사업본부는 여름철 안전하고 안정적인 수돗물 공급을 위해 ‘하절기 급수대책’을 마련했다. 여름철 수돗물 사용량 증가와 각종 기상 이변 상황에 대비해 10월까지 하절기 급수대책 상황실을 운영한다. 수돗물 공급 중단 등 긴급 상황 발생 시 신속한 비상근무체계를 가동해 시민 불편을 최소화할 방침이다. 배수지, 가압장, 송·배수관로 등 주요 공급시설에 대한 점검·정비도 실시한다.
대구시는 폭염 도시 오명에서 벗어나기 위해 더위 대책을 강화화고 상시화할 방침이다. 쿨링포그, 스마트 그늘막, 그늘목 등 폭염 저감 시설을 대폭 늘리고 택배기사와 라이더 등 이동형 노동자를 위한 쉼터도 확충하기로 했다. 대구시교육청은 학생들의 건강관리를 위해 비상대책반을 운영한다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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