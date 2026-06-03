“100㎞ 달려와 한 표”…전북 투표소 향한 발걸음
혁신동·효자동 투표소 차분한 분위기
가족 단위 유권자·고령층 참여 이어져
“전북 바꿀 사람 뽑으러 왔다” 한 표 행사
“투표장 이쪽으로 오시면 됩니다.”
제9회 전국동시지방선거 본투표가 실시된 3일 오전 전북 전주시 덕진구 혁신동주민센터 2층 투표소. 투표사무원의 안내에 따라 유모차를 끈 젊은 부부와 모자를 눌러쓴 어르신들이 차례로 투표장 안으로 들어섰다. 사전투표 때처럼 긴 줄은 보이지 않았지만 시민들의 발걸음은 꾸준히 이어졌다.
오전 8시40분쯤 찾은 혁신동 제1투표소에는 어린 자녀의 손을 잡고 나온 가족 단위 유권자들이 눈에 띄었다. 부모들은 아이들에게 투표의 의미를 설명했고, 일부 시민들은 자전거와 전동 킥보드를 타고 투표소를 찾았다. 20대부터 70대까지 다양한 연령층의 시민들이 모자와 가벼운 옷차림으로 소중한 한 표를 행사했다.
한 유권자는 “아침에 아이들과 산책도 할 겸 투표소를 찾았다”며 “전북을 변화시킬 사람이 당선돼 지금보다 더 나아졌으면 좋겠다”고 말했다.
오전 9시30분쯤 찾은 서전주중학교에 마련된 효자3동 제2투표소도 비교적 차분한 분위기였다. 대기 줄은 없었지만 투표소 안팎으로 유권자들의 발길이 이어졌다. 투표소 입구에서는 휠체어를 탄 고령 유권자가 보호자의 도움을 받아 투표장으로 향하는 모습도 눈에 띄었다.
전남 광양과 하동 일대에서 일한다는 양귀례(75)씨도 이날 한 표를 행사하기 위해 전주를 찾았다.
양씨는 “일하는 곳에서 투표할 수도 있었지만 주소지가 있는 전주에서 꼭 투표하고 싶었다”며 “이재명 대통령이 잘 운영하고 있는 만큼 전북도 발맞춰 발전했으면 하는 마음으로 한 표를 행사하러 왔다”고 말했다.
오전 10시쯤 찾은 효자5동 제1투표소 역시 비교적 한산했다. 사전투표 때와 비교하면 인파는 적었지만 투표소를 찾는 시민들의 발길은 끊이지 않았다.
투표를 마치고 나온 김모(29)씨는 “후보의 공약과 정책을 보고 투표했다”며 “전북 발전을 체감할 수 있게 해줄 사람을 선택했다. 지역에 조금이라도 변화가 생기는 계기가 됐으면 좋겠다”고 말했다.
김씨는 “본투표를 하러 온 것은 오랜만”이라며 “내가 사는 지역의 미래를 결정하는 선거인 만큼 직접 참여하고 싶었다”고 덧붙였다.
중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 11시 기준 전북지역 투표율은 11.9% 집계됐다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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