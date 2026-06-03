박근혜 전 대통령, ‘보수통합’ 질문에 “그냥 가겠습니다”
달성군 유가읍 투표소서 한 표
제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 대구에 머물고 있는 박근혜 전 대통령이 달성군 유가읍 제3투표소에서 한 표를 행사했다.
박 전 대통령은 이날 오전 10시쯤 비슬초등학교에 마련된 투표소에 모습을 나타냈다. 투표소에는 경찰과 경호원 등이 1시간 전부터 대기하며 만약의 사태에 대비했다.
박 전 대통령은 분홍색 줄무늬 셔츠와 흰색 바지, 운동화를 착용한 모습으로 투표소에 도착했다. 박 전 대통령이 투표하는 지역은 국회의원 보궐 선거가 있는 지역으로 8장의 투표용지가 지급돼야 하지만 비례대표 기초의원 무투표 당선으로 투표용지 7장이 지급됐다.
박 전 대통령은 투표를 마친 후 기자들에게 “투표는 국민의 중요한 권리이며 동시에 의무”라며 “모든 분이 그 소중한 한 표를 행사해 더 좋은 미래를 만들어주셨으면 한다”고 말했다.
보수 통합을 위한 향후 계획을 묻는 말에는 “그냥 가겠습니다”라고 말하고 현장을 떠났다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사