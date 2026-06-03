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투표용지 던지며 소란… 부산 투표소서 경찰 출동

입력:2026-06-03 10:34
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부산의 한 투표소에서는 투표용지 교부 과정에서 선거인이 소란을 피우는 일이 발생했다.

3일 부산시와 부산시선거관리위원회에 따르면 이날 오전 7시쯤 중구 보수동 제1투표소인 중구노인복지관에서 1차 투표용지를 교부받은 선거인이 1·2차 투표용지를 동시에 달라고 요구했다.

투표사무원이 관련 절차를 안내하자 해당 선거인은 욕설과 함께 투표용지를 던진 뒤 투표소에 머물며 소란을 이어갔다.


신고를 받고 출동한 경찰은 해당 선거인을 투표소 밖으로 퇴거 조치했다.

선관위는 선거인이 던지고 간 투표용지를 별도 보관하고 있다. 해당 선거인이 투표 종료 전까지 돌아오지 않을 경우 해당 투표용지는 공개된 투표지로 처리할 예정이다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr


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윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
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