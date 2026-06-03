부산 투표율 오전 10시 11%… 북구 13.4% 최고
부산 유권자 31만5556명 투표 참여
북구·기장군·강서구 순 투표율 높아
중구 투표소서 선거인 소란… 경찰 퇴거
제9회 전국동시지방선거가 치러지는 3일 부산의 투표율이 오전 10시 기준 11.0%로 집계됐다.
부산시선거관리위원회에 따르면 이날 오전 10시 현재 부산지역 선거인수 285만7335명 가운데 31만5556명이 투표를 마쳤다.
이번 집계는 선거일 투표만 반영한 수치다. 부산의 사전투표와 거소·선상·우편투표 참여자는 61만2696명으로 사전투표율은 21.44%를 기록했다.
16개 구·군 가운데 투표율이 가장 높은 곳은 북구로 13.4%를 기록했다. 이어 기장군 12.7%, 강서구 11.9%, 사상구 11.7%, 연제구 11.2% 순이었다.
반면 서구가 10.0%로 가장 낮았고 중구 10.2%, 부산진구와 수영구가 각각 10.3%로 뒤를 이었다.
이날 오전 7시쯤 중구 보수동 제1투표소에서는 한 선거인이 투표용지 교부 절차에 항의하며 욕설과 함께 투표용지를 던지는 소동이 벌어졌다. 신고를 받고 출동한 경찰은 해당 선거인을 투표소 밖으로 퇴거 조치했다.
부산에서는 이날 부산시장 1명과 교육감 1명, 구청장·군수 16명, 부산시의원 54명, 구·군의원 206명을 선출한다. 또 북구갑 국회의원 보궐선거도 함께 실시된다.
투표는 오후 6시까지 부산지역 914개 투표소에서 진행된다.
한편 부산은 이날 오전 10시 현재 기온 25.8도(체감온도 26.7도)를 기록했다. 구름이 많은 가운데 습도는 65%를 보였으며 남서풍이 초속 2.6m로 불고 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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