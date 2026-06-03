“나도 할래”…열차 지붕 올라타는 ‘지하철 서핑’ 美서 확산

미국 뉴욕의 지하철 열차 위에 학생들이 올라가 있다. j_evs 인스타그램 캡쳐

뉴욕경찰청과 광역교통공사(MTA) 데이터에 따르면 2024년 7명, 2025년에는 5명이 지하철 서핑 도중 추락해 목숨을 잃었다.

미국 뉴욕의 지하철 열차 위에 올라간 학생들. Miguel_100001 엑스(옛 트위터) 캡처

미국 뉴욕의 지하철 열차 위에 학생들이 올라가 있다. jenkemmag 인스타그램 캡쳐