“나도 할래”…열차 지붕 올라타는 ‘지하철 서핑’ 美서 확산
미국에서 지하철 객차에 올라타는 이른바 ‘지하철 서핑’이 소셜미디어를 타고 유행하면서 논란이 되고 있다. 최근에는 한국에서도 이와 유사한 외국인의 열차 서핑 영상이 확산하며 모방 범죄 우려가 커지는 분위기다.
1일(현지시간) 미국 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 지난 2년간 10대들을 중심으로 지하철 서핑 사고가 급증하면서 사망자가 속출하고 있다. 뉴욕경찰청과 광역교통공사(MTA) 데이터에 따르면 2024년 7명, 2025년에는 5명이 지하철 서핑 도중 추락해 목숨을 잃었다.
이런 위험성에도 지하철 서핑은 소셜미디어에서 빠르게 퍼지며 인기를 끌고 있다. 시각적으로 극적인 장소를 지나가는 노선에서 지하철 서핑을 시도하는 영상이 일종의 ‘챌린지’처럼 유행하고 있다.
특히 챌린지를 하는 이들 중 상당수가 나이가 어린 청소년이다. 뉴욕경찰이 체포한 약 60명 중에는 10세 어린이도 있었다. 지난해에는 12세 소녀 젬피라 무크타로프가 지하철 서핑을 하다가 숨졌다. 젬피라의 어머니 나탈리야 루덴코는 “왜 위험하다는 사실을 알면서도 열차 위에 올라갔는지 이해할 수 없다”고 울분을 토했다.
지하철 서퍼들은 “어떤 것과도 비교할 수 없는 짜릿함을 느낄 수 있다”면서 이를 예술의 한 형태라고 포장하기도 한다.
10대 시절 지하철 서핑을 하다가 시력을 잃은 이사 이슬람은 “당시 나를 끌어당긴 것은 아드레날린”이라고 고백했다. 그는 “욕구 때문에 관에 들어갈 뻔했다”면서 “짜릿함이 아무리 크더라도 절대 할 가치가 없는, 스스로를 죽음으로 모는 행위”라고 지적했다.
전문가들은 10대들의 무모한 행동이 심리적 요인에서 기인한다고 분석한다. 심리학자인 홀리 시프는 “청소년의 뇌는 위험에 항상 억제되지는 않는다”면서 “다른 사람이 다치는 모습을 보면 오히려 ‘나는 더 잘할 수 있다’는 생각에 빠질 수 있다”고 설명했다. 그는 “대개 희생자들이 뭔가 실수를 했다고 생각하고, 자신은 더 똑똑하게 행동할 수 있다는 착각에 빠진다”고 덧붙였다.
소셜미디어에는 이러한 죽음의 질주를 미화하는 반응이 여전하다. 인스타그램에 공유된 지하철 서핑 영상에는 “분위기 좋다”, “나도 해보고 싶다”는 댓글이 달렸고, 관련 뉴스 영상에도 “뉴욕의 전통과 같은 행위”, “사람들 노는 걸 방해하지 마라”는 무책임한 반응이 이어졌다.
논란이 커지자 메타와 틱톡은 지하철 서핑 관련 검색어를 차단하며 대응에 나섰고, 뉴욕경찰 역시 드론을 동원해 감시를 강화했다. 교육당국은 공익광고와 교육 프로그램을 제작해 배포했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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