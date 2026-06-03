‘투표용지 노출’ 李 겨냥?…장동혁 “투표해보니 도장 잘 찍혀”

국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 6·3 지방선거일인 3일 자신의 국회의원 지역구인 충남 보령 대천여고에 마련된 투표소에서 기표를 마친 뒤 투표함으로 이동하고 있다. 국민의힘 제공

국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이

6·3 지방선거 당일인 3일 “

이재명 대통령의 ‘투표용지 노출’ 논란을 비꼰 것으로 보인다.

충남 보령 대천여고에 마련된 투표소에서 투표를 마친 뒤 기자들과 만나 이같이 말했다. 그러면서 “편안하게 투표하시면 될 것 같다”고 덧붙였다.

앞서 이 대통령은 지난달 29일

사전 투표소 기표소에 들어갔다가 투표용지를 들고나와 도장에 대해 문의하면서 논란을 자초했다. 당시 장 위원장은 “

명백한 고의이고 불법 선거운동”이라고 지적했었다.