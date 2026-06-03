시사 전체기사

‘투표용지 노출’ 李 겨냥?…장동혁 “투표해보니 도장 잘 찍혀”

입력:2026-06-03 10:13
공유하기
글자 크기 조정
국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 6·3 지방선거일인 3일 자신의 국회의원 지역구인 충남 보령 대천여고에 마련된 투표소에서 기표를 마친 뒤 투표함으로 이동하고 있다. 국민의힘 제공

국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 6·3 지방선거 당일인 3일 “오늘 투표해보니까 도장 참 잘 찍힌다”고 말했다. 이재명 대통령의 ‘투표용지 노출’ 논란을 비꼰 것으로 보인다.

장 위원장은 이날 자신의 지역구에 있는 충남 보령 대천여고에 마련된 투표소에서 투표를 마친 뒤 기자들과 만나 이같이 말했다. 그러면서 “편안하게 투표하시면 될 것 같다”고 덧붙였다.

장 위원장은 “이번 지방선거는 정말 중요한 선거다. 오늘 꼭 투표장에 가셔서 국민 여러분의 소중한 한 표를 행사해 달라”며 “투표하면 바꿀 수 있다”고 강조했다.


앞서 이 대통령은 지난달 29일 사전 투표소 기표소에 들어갔다가 투표용지를 들고나와 도장에 대해 문의하면서 논란을 자초했다. 당시 장 위원장은 “명백한 고의이고 불법 선거운동”이라고 지적했었다.

박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
李대통령 “최악의 저질들에게 지배당하지 않게 투표했나요?”
[속보] 미군 “바레인·쿠웨이트로 날아오던 미사일·드론 요격”
“한국은 특별하다”… 젠슨 황 ‘칩·D램·로보틱스’ 등 콕 집어
‘살 사람이 없다’ 비트코인 굴욕… 1년새 가격 30% 추락
6월 3일 ‘1조2455억원’짜리 투표
與는 ‘李정부 1년’ 성적표 받고… 野는 ‘보수 재건’ 분수령
3개월 만에 2억 오른 동탄… 받은 성과급만큼 뛰었다
정원오 “대세 뒤집을 변수 없다” 오세훈 “李대통령 푸틴 꿈꾸나”
국민일보 신문구독