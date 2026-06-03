구속유지 김세의…‘총포소지·강용석 모욕’ 혐의 항소심 벌금형
모의총포를 소지하고 강용석 변호사를 모욕한 혐의로 기소된 김세의 가로세로연구소 대표가 항소심에서 벌금형을 선고받았다.
3일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사항소5-2부(김용중 김지선 소병진 부장판사)는 총포화약법 위반, 모욕 혐의로 기소된 김씨의 항소심에서 벌금 500만원을 선고했다.
항소심 재판부는 개별적으로 선고된 2개의 모욕 혐의 사건과 1개의 총포화약법 위반 사건을 병합해 심리했다. 1심에서 김씨는 사건별로 벌금 200만원씩, 총 600만원을 선고받았다.
김씨는 지난 2021년 10월 서울 강남구의 한 서바이벌 용품 매장에서 서바이벌 총 2정을 구매했다.
이듬해 2월 실제 총기와 구별하기 위해 총구 앞부분에 칠해진 주황색 또는 노란색 표시를 가린 채 광고 영상을 촬영한 혐의를 받는다.
총포화약법에 따르면 총포와 매우 유사한 모의총포는 소지가 제한된다. 실제 총기와 구별하기 위해 총구 앞부분에 칠해진 색상을 임의로 제거하거나 가리는 행위도 처벌 대상이다.
1심에서 김씨는 자신의 사유지에서 광고 촬영을 위해 4시간 동안 모의총포를 소지한 것을 두고 사회적 위험을 증대시키는 행위로 볼 수 없다며 혐의를 부인했지만, 법원은 이를 받아들이지 않았다.
1심 재판부는 김씨가 소지했던 모의총포가 총포화약안전기술협회로부터 ‘모양이 총포와 아주 비슷해 범죄에 악용될 소지가 현저한 것’으로 인정됐다며 “사회적 위험을 증대시키지 않는다고 할 수 없다”고 밝혔다.
항소심 재판부는 “불법 개조 여부나 사회적 위험 증대와 관계없이 광고 촬영 과정에서 모의총포를 소지한 이상 법률 위반에 해당한다”며 “허가를 받아 총포를 소지할 수 있었는데도 임의로 소지한 점을 고려하면 정당행위에 해당한다고 볼 수 없다”고 판단했다.
김씨는 지난 2023년 12월 유튜브 채널에서 강용석 변호사를 향해 “무조건 감옥에 보내야 한다” 등의 발언을 해 모욕한 혐의도 받는다.
1심은 2건의 모욕 혐의에 대해 유죄를 선고했고, 항소심 재판부도 원심 판단을 유지했다.
김 대표는 배우 고(故) 김새론의 사망 원인이 배우 김수현의 채무 압박 때문이라는 등의 허위 사실을 유포한 혐의로 지난달 26일 구속됐고, 구속적부심을 신청했으나 전날 법원은 “청구 이유가 없다”며 기각했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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