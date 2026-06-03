이탈리아 전통 인형극 거장, 가평에 온다
이탈리아마을, 오는 6~7일 ‘Arlecchinate’공연… 약 30분 간 1일 1회 진행
경기도 가평의 복합문화테마파크 이탈리아마을은 주한 이탈리아문화원과 공동으로 이탈리아 정통 인형극 ‘Arlecchinate’를 오는 6일과 7일 이탈리아마을 야외 특설 무대에서 선보인다고 3일 밝혔다. 공연은 약 30분 간 1일 2회 진행될 예정이다. 현충일 연휴를 맞아 가족 단위 관람객들에게 유럽 전통 공연 예술의 진수를 선사할 특별한 기회가 될 것으로 보인다.
500년 전통 코메디아 델라르테의 현대적 부활
‘Arlecchinate’는 이탈리아 르네상스 시대부터 이어진 즉흥 연극 전통 코메디아 델라르테(Commedia dell'arte)의 대표 캐릭터 아를레키노(Arlecchino)를 중심으로 펼쳐지는 전통 인형극이다. 마름모 패치워크 의상을 입은 꾀 많은 어릿광대 아를레키노, 교활한 책략가 브리겔라, 엉뚱한 발란초네 박사가 무대 위에서 빠른 전개와 재치 있는 몸짓으로 관객과 호흡한다.
무대 위에서 사라진 아를레키노를 찾아 인형극사가 직접 개입하면서 이야기는 시작된다. 브리겔라의 간계, 예상치 못한 추격전, 점점 커지는 위기 속에서도 아를레키노는 특유의 재치로 상황을 돌파해 나간다. 유머와 긴장감이 교차하는 30~50분의 모험은 언어의 장벽 없이 어린이부터 성인까지 모든 관객이 함께 웃고 즐길 수 있다.
공연을 이끄는 파올로 레크(Paolo Rec)는 2004년부터 전문 인형극가로 활동하며 5개 대륙, 20개국 이상에서 공연을 펼쳐온 이탈리아 인형극계의 거장이다. 2025년 트리에스테 국제 아동극 페스티벌 ‘DaDaDu’에서 최우수 극본상과 관객상을 동시에 수상하며 작품성과 대중성을 모두 인정받았다. 또한 2019년 키이우 국제 인형극 페스티벌 특별 심사위원상, 2024년 '전통과 혁신을 잇는 예술가(Maestro d'Arte)' 선정 등 화려한 수상 경력을 자랑한다.
그가 이끄는 밤바밤빈 인형극단은 학교, 대사관, 이탈리아 문화원 등 세계 각지의 공식 기관과 협업하며 전통 인형극의 가치를 현대에 전파하고 있다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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