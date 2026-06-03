“대구 살릴 후보 뽑으러 왔다”…대구 투표율 높아
제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 격전지로 꼽히는 대구지역 투표소는 차분한 분위기에서 대구 미래를 결정할 한표를 행사하려는 시민들을 맞았다.
이날 오전 9시쯤 대구 동구 동신초등학교에서는 순조롭게 투표가 진행됐다. 오전 더운 날씨에 일찌감치 투표하러 온 시민들이 투표 시작 전부터 몰려 줄을 서기도 했지만 시간이 지나면서 원활한 흐름을 보이고 있다고 투표소 관계자는 전했다. 대구 수성구 대구여고 등 다른 투표소들 역시 무리 없이 투표가 진행됐다.
투표를 마치고 나온 최모(48)씨는 “마지막까지 고민하다가 투표소에 왔다”며 “이번에는 대구에 진짜 도움이 되는 후보를 찍기로 했다”고 말했다.
투표소에서 만난 시민들은 이번 대구시장 선거가 대구 미래를 바꿀 중요한 선거라고 입을 모으면서도 정치적 견해는 다양했다.
김혜영(25)씨는 “대구가 청년들이 떠나는 도시가 됐는데 이번에 큰 변화가 필요하다고 생각한다”고 밝혔다. 부인과 함께 투표소를 찾은 전모(83)씨는 “보수의 성지 대구를 지킬 후보를 찍었다”고 말했다.
이날 대구의 오전 9시 기준 투표율은 9.2%로 전국 투표율 7.4%보다 높았다. 사전투표율이 전국 최하위였던 것과 비교해 상반된 모습을 보였다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사