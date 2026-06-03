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[속보] 미군 “바레인·쿠웨이트로 날아오던 미사일·드론 요격”

입력:2026-06-03 09:33
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탄도 미사일 발사 장면. 이란 혁명수비대 제공

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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