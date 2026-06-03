시사 전체기사 [속보] 미군 “바레인·쿠웨이트로 날아오던 미사일·드론 요격” 입력:2026-06-03 09:33 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 탄도 미사일 발사 장면. 이란 혁명수비대 제공구정하 기자 goo@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 1 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李 “빚 때문에 죽는 사회가 어디 있나”…개인부채 해법 마련 지시 2 이준석 ‘새치기’ 논란에 “줄 없는데 어떻게 서냐…‘조세호 결혼식 불참’보다 더 황당” 3 민주 ‘수도권 싹쓸이’ 국힘 ‘중원 공략’… 지지층 총결집 주력 4 국힘 “부족했다… 견제할 힘 달라” 중도층 향한 마지막 읍소 5 [속보] 지선 투표율 오전 10시 11%…강원 최고·광주 최저 해당분야별 기사 더보기 1 젠슨 황, 유재석 만난다…‘유퀴즈’ 통해 세계 최초 토크쇼 출연 2 다주택 팔고 ETF 사더니… 이찬진 금감원장 ‘잭팟’ 예상 3 “집값 올랐는데 월급으로 해결되나”… 자식 때문에 또 빚더미 4 3개월 만에 2억 오른 동탄… 받은 성과급만큼 뛰었다 5 6월 3일 ‘1조2455억원’짜리 투표 해당분야별 기사 더보기 1 김수현, 천문학적 손배 예고…“김세의, 출소해도 경제적 파멸” 2 여고생 살해 장윤기, 성폭행 목적 범행 사실 추가로 드러나 3 지창욱, 수십억대 세금 추징 인정…“고의적 탈루 아냐” 4 재활용업체서 작업하던 50대 끼임 사고로 숨져 5 상주 국도에서 트럭·SUV 충돌 뒤 2차 사고…자전거 운전자 숨져 해당분야별 기사 더보기 1 ‘나여~ 머스크여’… 스페이스X, 파격적 상장 수수료 요구 2 [속보] 미군 “경고 무시 이란행 유조선, 미사일로 무력화” 3 [속보] 이란, 교착 속 종전 합의안 검토… “미국과는 연락 안 해” 4 [속보] 미군 “바레인·쿠웨이트로 날아오던 미사일·드론 요격” 5 “나 아니었으면 감옥행”… 재 뿌린 네타냐후에 폭발한 트럼프 해당분야별 기사 더보기 1 충주맨·오픈AI·국중박… 6·3 개표방송 ‘신기술·볼거리’ 총동원 2 ‘딸 폭행’ 아베 감독… 결국 눈물의 사퇴 3 ‘미쓰홍’부터 ‘멋진 신세계’까지…상반기 화제작 만든 ‘이 제작사’ 4 강동원 “진짜 아이돌 데뷔한 느낌…코미디 연기 쾌감 있죠” 5 김수현 측 “김세의 구속, 마침내 진실 증명…믿고 기다려줘 감사” 해당분야별 기사 더보기 1 “한국형 생도넛 개척… 우릴 따라오게 할 것” 2 천재 화가 김홍도가 그린 조선… 풍속도첩 보러 대기줄도 3 김별, 빈 국립발레단 입단… 인스타그램이 일등공신 4 [칼럼] 3대 공공 발레단 예술감독 자격, 정치적 ‘코드’ 아닌 ‘전문성’ 먼저 5 이귀란 피아노 독주회, 윤수정 피아노 독주회 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “나도 할래”…열차 지붕 올라타는 ‘지하철 서핑’ 美서 확산 이명박 전 대통령 지선 본투표…“투표는 국민의 의무” 3개월 만에 2억 오른 동탄… 받은 성과급만큼 뛰었다 “한국은 특별하다”… 젠슨 황 ‘칩·D램·로보틱스’ 등 콕 집어 재활용업체서 작업하던 50대 끼임 사고로 숨져 지창욱, 수십억대 세금 추징 인정…“고의적 탈루 아냐” 李 “빚 때문에 죽는 사회가 어디 있나”…개인부채 해법 마련 지시 이준석 ‘새치기’ 논란에 “‘조세호 결혼식 불참’보다 더 황당” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요