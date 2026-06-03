고양환경에너지시설, 일산소방서와 합동 소방훈련 실시
실전형 대응체계 점검…재난 대응력 강화
경기 고양환경에너지시설이 화재 발생 시 현장 대응 역량 강화를 위해 일산소방서와 합동 소방훈련을 실시했다.
고양도시관리공사가 운영하는 고양시 유일의 생활폐기물 소각시설인 고양환경에너지시설은 5월 28일 일산소방서 백석119안전센터와 함께 상반기 합동 소방훈련을 실시했다고 3일 밝혔다.
이번 훈련은 폐기물 저장조에서 화재가 발생한 상황을 가정해 실제 재난 발생 시 즉각적인 대응이 가능하도록 현장 중심의 실전 대응력 확보에 초점을 맞춰 진행됐다.
훈련은 최초 화재 발견과 무전 전파, 119 신고를 시작으로 비상경보 발령 및 안내방송, 자위소방대 출동, 전동식 방수총을 활용한 초기 화재 진압, 직원 대피 및 구호 조치, 소방대 현장 도착과 진압 작업 순으로 실시됐다. 참가자들은 단계별 대응 절차를 점검하며 비상상황 대응체계를 체계적으로 확인했다.
훈련에 앞서 참가자 전원은 훈련 개요와 자위소방대 역할, 복장 착용 요령, 장비 사용법 등에 대한 사전 교육을 받았다.
훈련 종료 후에는 백석119안전센터 주관으로 소화기 사용법 교육도 진행돼 실질적인 화재 대응 능력을 높였다.
훈련 직후 열린 평가회의에서는 현장 지휘체계 운영과 자위소방대의 신속한 임무 수행 능력이 긍정적인 평가를 받았다.
또한 소방대원과 시설 관계자들은 비상 시 소방차량의 최적 진입 동선 확보와 유기적인 소통 체계 유지 방안 등 실전 대응력을 높이기 위한 개선 과제를 논의했다.
고양환경에너지시설은 화재 안전성 강화를 위해 전동식 방수총과 AI 기반 불꽃감지기를 현장에 도입해 운영하고 있으며, 지속적인 시설 안전관리와 예방 활동을 이어가고 있다.
환경에너지시설 관계자는 “소각시설의 화재 안전성을 높이기 위해 다양한 첨단 안전설비를 적용하고 있다”며 “앞으로도 유관기관과의 긴밀한 협조체계를 강화하고 실효성 있는 훈련을 지속해 안전한 시설 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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