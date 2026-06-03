경북 K-푸드…“세계인의 식탁에 자리 잡을 수 있도록 지원”

경북도, 4일부터 6일까지 대구 엑스코 전시장에서 ‘2026 경북농식품대전’ 개최

경북도 제공

황명석 경북도 행정부지사는 “K-푸드는 이제 단순한 식품이 아니라 세계인이 함께 즐기는 문화 콘텐츠”라며 “농업의 가치를 단순 생산에서 가공·유통·문화산업으로 확장해 경북 K-푸드가 세계인의 식탁 속에 자연스럽게 자리잡을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.