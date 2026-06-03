“정상회담 효과”…8월부터 안동에 일본 관광객 몰려온다

안동의 전통문화와 미식 담은 프리미엄 관광 상품, 일본 방송 통해 소개

일본 대형 여행사 한큐교통사와 아사히 TV가 공동 제작한 고품격 여행 프로그램 ‘어른들의 플래티넘 여행 in 한국’이 일본 전역에 소개됐다. 안동시 제공

지난 달 경북 안동에서 열린 한일정상회담 이후 일본 내 안동 관광에 대한 관심이 높아지는 가운데 안동의 전통문화와 미식을 담은 프리미엄 관광상품이 일본 방송을 통해 현지에 소개됐다.



안동시는 일본 대형 여행사 한큐교통사와 주요 방송사 아사히 TV가 공동 제작한 고품격 여행 프로그램 ‘어른들의 플래티넘 여행 in 한국’의 안동 촬영을 지원했다고 3일 밝혔다.



이 프로그램은 엄선된 관광명소와 숙박, 미식을 소개하는 고급 여행 콘셉트의 방송으로 지난 달 31일 안동의 다양한 매력들이 전파를 타고 일본 전역에 소개됐다.



방송에는 일본 유명 배우 마츠시타 유키와 사카이 마키가 출연해 유네스코 세계유산 하회마을을 둘러보고 안동찜닭과 안동간고등어를 직접 맛보며 안동 고유의 맛과 멋을 생생하게 전했다.



방송 중 출연자들이 방문한 여행 코스를 실시간 관광상품으로 연계해 노출하는 ‘미디어 커머스’ 방식으로 진행돼 관광객 유치효과를 높였다.







안동시는 한일정상회담 이후 높아진 안동에 대한 관심을 실제 관광 수요로 연결하기 위해 앞으로도 다양한 홍보 마케팅을 이어갈 방침이다.



안동시 관계자는 “최근 다카이치 일본 총리의 안동 방문과 한일정상회담을 계기로 안동의 전통문화와 미식에 대한 국내외 관심이 높아지고 있다”며 “이번 일본 방송과 관광상품 출시를 계기로 일본 관광객 방문이 지속될 수 있도록 일본 홍보에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지난 달 경북 안동에서 열린 한일정상회담 이후 일본 내 안동 관광에 대한 관심이 높아지는 가운데 안동의 전통문화와 미식을 담은 프리미엄 관광상품이 일본 방송을 통해 현지에 소개됐다.안동시는 일본 대형 여행사 한큐교통사와 주요 방송사 아사히 TV가 공동 제작한 고품격 여행 프로그램 ‘어른들의 플래티넘 여행 in 한국’의 안동 촬영을 지원했다고 3일 밝혔다.이 프로그램은 엄선된 관광명소와 숙박, 미식을 소개하는 고급 여행 콘셉트의 방송으로 지난 달 31일 안동의 다양한 매력들이 전파를 타고 일본 전역에 소개됐다.방송에는 일본 유명 배우 마츠시타 유키와 사카이 마키가 출연해 유네스코 세계유산 하회마을을 둘러보고 안동찜닭과 안동간고등어를 직접 맛보며 안동 고유의 맛과 멋을 생생하게 전했다.방송 중 출연자들이 방문한 여행 코스를 실시간 관광상품으로 연계해 노출하는 ‘미디어 커머스’ 방식으로 진행돼 관광객 유치효과를 높였다.안동시는 한큐교통사가 방송에 맞춰 이미 프리미엄 관광상품을 출시한 상황인 점을 감안할 때 오는 8월부터 일본 관광객의 안동 방문이 본격적으로 이어질 것으로 전망하고 있다.안동시는 한일정상회담 이후 높아진 안동에 대한 관심을 실제 관광 수요로 연결하기 위해 앞으로도 다양한 홍보 마케팅을 이어갈 방침이다.안동시 관계자는 “최근 다카이치 일본 총리의 안동 방문과 한일정상회담을 계기로 안동의 전통문화와 미식에 대한 국내외 관심이 높아지고 있다”며 “이번 일본 방송과 관광상품 출시를 계기로 일본 관광객 방문이 지속될 수 있도록 일본 홍보에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지