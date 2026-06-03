[속보]“접전지 새벽 윤곽” 본투표 오전6시 시작…사전투표 전남 최고, 대구 최저
제9회 전국동시지방선거 본투표가 3일 오전 6시 전국 투표소 1만4288곳에서 시작됐다.
중앙선거관리위원회에 따르면 이번 지방선거 유권자 수는 4464만9908명이다.
지방선거 본투표는 오후 6시까지 진행된다.
이번 지방선거를 통해 전국적으로 광역단체장 16명, 교육감 16명, 시·군·구 기초단체장 227명, 광역의원 933명, 기초의원 3035명 등 총 4227명의 지역 일꾼이 뽑힌다.
경기도 평택을, 부산 북갑 등 14개 선거구에서 국회의원 공석을 채우기 위한 재·보궐선거도 동시에 치러진다.
접전 지역의 경우 4일 오전 3~4까지 가서야 당선자가 가려질 전망이다.
한편 유권자 23.51%인 1049만8411명은 지난달 29~30일 진행된 사전투표에서 이미 투표를 마쳤다.
역대 지방선거 종전 최고치인 2022년 제8회 지방선거 사전투표율(20.62%)과 비교해 2.89%포인트 높았다.
전국 17개 시·도 가운데 사전 투표율이 가장 높은 지역은 38.95%를 기록한 전남이었다. 뒤를 이어 전북(35.05%), 광주(27.83%), 세종(27.67%) 등이 자리했다.
반면 가장 낮은 곳은 18.65%를 기록한 대구였다. 이어 경기(20.96%), 부산(21.29%), 인천(21.62%) 등 순이었다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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