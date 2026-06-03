“한국은 특별하다”… 젠슨 황 ‘칩·D램·로보틱스’ 등 콕 집어

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가

엔비디아 CEO 젠슨 황이 2일(현지시간) 대만 타이베이에서 열린 연례 컴퓨텍스에서 팬들과 소통하며 SK 하이닉스 부스를 나서고 있다. 로이터연합

한국과 대만 반도체 산업의 위상을 비교하는 질문에 “굳이 한국과 대만 중 하나를 골라야 할 이유는 없다”면서 “대만은 정말 특별한 곳이고, 한국 역시 마찬가지로 특별하다. 둘 다 모두 특별할 수 있다”고 답했다.

엔비디아 CEO 젠슨 황과 SK그룹 회장 최태원이 2일(현지시간) 대만 타이베이에서 열린 연례 컴퓨텍스 SK하이닉스 부스에서 포즈를 취하고 있다. 로이터연합

엔비디아 CEO 젠슨 황이 2일(현지시간) 대만 타이베이에서 열린 컴퓨텍스 2026 전시회 중 마벨 기조연설에서 연설하고 있다. AP연합