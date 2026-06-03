‘나여~ 머스크여’… 스페이스X, 파격적 상장 수수료 요구

미국 항공우주기업 스페이스X가 나스닥 상장을 앞두고 상장 주관사들에 월가 관행 보다 파격적으로 낮은 수수료를 요구하고 있다고 블룸버그 통신이 2일(현지시간) 보도했다.

일론 머스크. 로이터연합

일론 머스크 미니어처 모형과 스페이스X 로고. 로이터연합