일론 머스크가 이끄는 미국 항공우주기업 스페이스X가 나스닥 상장을 앞두고 상장 주관사들에 월가 관행 보다 파격적으로 낮은 수수료를 요구하고 있다고 블룸버그 통신이 2일(현지시간) 보도했다.
보도에 따르면 스페이스X는 상장 수수료를 0.75% 밑으로 낮추는 방향으로 주관사들과 협상을 벌이고 있다.
스페이스X는 나스닥 상장을 통해 총 750억 달러(약 114조원) 규모의 신규 자금 조달을 목표로 하고 있다.
월가 은행들이 기업공개(IPO) 업무를 수행하면서 통상 4∼7%의 수수료율을 적용한다는 점을 고려하면 스페이스X가 요구하는 상장 수수료율은 파격적으로 낮은 수준이다.
다만, 자금조달 규모를 고려하면 수수료율을 0.75% 밑으로 낮추더라도 주관사들의 총 수수료 수입은 5억 달러(약 7600억원)를 웃돌 것으로 예상된다.
스페이스X 상장 업무는 골드만삭스, 모건스탠리 등 총 20여개 주관사가 공동으로 맡고 있다.
상장수수료는 이번 상장에 관여하는 공동주관사가 나눠 갖지만, 통상 대표주관사가 가장 많은 몫을 가져간다.
조달 금액이 수백억 달러에 달하는 블록버스터 상장의 경우 통상적인 기업공개보다 수수료율이 낮아지긴 하지만 이 경우에도 수수료율이 1% 이상으로 책정돼왔다고 블룸버그는 설명했다.
앞서 금융위기 직후인 2010년 제너럴모터스(GM)가 이례적으로 상장 수수료 0.75%를 책정받은 사례는 있다.
이는 당시 GM 최대 주주가 대규모 공적자금을 투입한 미 연방정부였기 때문에 가능한 일이었다.
금융위기 당시 월가 은행들이 대규모 구제금융을 투입받아 도덕적 해이 논란을 커진 상황에서 은행들도 고율의 수수료를 책정하는 데 부담이 컸다.
인공지능(AI) 양강인 오픈AI와 앤트로픽도 올해 블록버스터급 상장을 예고한 가운데 스페이스X의 수수료 협상은 뒤이은 대형 IPO 수수료 협상에도 영향을 미칠 전망이다.
이번 상장 과정에서 스페이스X는 약 1조8000억 달러(약 2700조원) 상당의 기업가치 인정을 목표로 하고 있다고 블룸버그는 전했다.
상장이 성공적으로 이뤄질 경우 2019년 기업가치 1조7000억 달러를 인정받아 총 294억 달러를 조달한 사우디아라비아 아람코의 상장 기록을 뛰어넘는 사상 최대 규모 기업공개가 될 것으로 내다본다.
로이터에 따르면 나스닥 상장 첫 거래일은 이르면 이달 12일이 될 것으로 예상된다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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‘나여~ 머스크여’… 스페이스X, 파격적 상장 수수료 요구
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