요동치는 중동 정세에도 인공지능(AI) 관련 업종의 강세 흐름이 지속되면서 2일(현지시간) 뉴욕증시 3대 지수는 5일 연속 사상 최고치를 기록했다. 특히 고성능 반도체 설계 기업 마벨테크놀로지(이하 마벨)의 주가가 33% 폭등하면서 주가 지수 상승을 견인했다.
이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 228.91포인트(0.45%) 오른 51,307.79에 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 9.82포인트(0.13%) 오른 7,609.78에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 7.09포인트(0.03%) 오른 27,093.90에 각각 마감했다.
S&P 500 지수와 나스닥 지수는 이날 강세 마감으로 9거래일 연속 상승 흐름을 지속했다.
마벨의 주가는 이날 대만 타이베이에서 열린 컴퓨텍스 2026에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)로부터 “차세대 기업 가치 1조 달러(약 1517조 원) 후보”라는 극찬을 받은 뒤 폭등했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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[속보] 뉴욕증시 5일 연속 ‘사상 최고’… 마벨 33% 폭등
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