시사 전체기사

[속보] 뉴욕증시 5일 연속 ‘사상 최고’… 마벨 33% 폭등

입력:2026-06-03 05:06
수정:2026-06-03 05:23
공유하기
글자 크기 조정
요동치는 중동 정세에도 인공지능(AI) 관련 업종의 강세 흐름이 지속되면서 2일(현지시간) 뉴욕증시 3대 지수는 5일 연속 사상 최고치를 기록했다. 특히 고성능 반도체 설계 기업 마벨테크놀로지(이하 마벨)의 주가가 33% 폭등하면서 주가 지수 상승을 견인했다.

UPI연합

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 228.91포인트(0.45%) 오른 51,307.79에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 9.82포인트(0.13%) 오른 7,609.78에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 7.09포인트(0.03%) 오른 27,093.90에 각각 마감했다.


S&P 500 지수와 나스닥 지수는 이날 강세 마감으로 9거래일 연속 상승 흐름을 지속했다.

마벨의 주가는 이날 대만 타이베이에서 열린 컴퓨텍스 2026에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)로부터 “차세대 기업 가치 1조 달러(약 1517조 원) 후보”라는 극찬을 받은 뒤 폭등했다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr


GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김상기 기자
콘텐츠랩
김상기 기자
380
독자들이 세상에서 가장 무섭습니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
재활용업체서 작업하던 50대 끼임 사고로 숨져
지창욱, 수십억대 세금 추징 인정…“고의적 탈루 아냐”
李 “빚 때문에 죽는 사회가 어디 있나”…개인부채 해법 마련 지시
이준석 ‘새치기’ 논란에 “‘조세호 결혼식 불참’보다 더 황당”
김수현, 천문학적 손배 예고…“김세의, 출소해도 경제적 파멸”
김정은, 北 여자축구 우승팀 격려…선수들은 눈물·환호
李, 검찰에 “잘못하면 사과·취소…무오류 함정 안돼”
한화 “폭발 위험 적은 공정”…김영훈 노동장관 “그런 현장은 없어”
국민일보 신문구독