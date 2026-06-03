“클래시컬 브릿지 페스티벌은 문화 플랫폼입니다”

4~12일 서울과 고양에서 21명의 국내외 연주자 등 참여

피아니스트 겸 클래식 기획자 클라라 민이 예술감독 맡아

2일 서울 중구 신라호텔에서 열린 ‘클래시컬 브릿지 국제 음악 페스티벌’ 기자간담회에서 첼리스트 미샤 마이스키(왼쪽부터), 예술감독 겸 피아니스트 클라라 민, 비올리스트 리다 첸이 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

피아니스트 겸 클래식 기획자 클라라 민이 예술감독을 맡은 ‘클래시컬 브릿지 국제 음악 페스티벌’(이하 클래시컬 브릿지)이 오는 4~12일 서울 예술의전당과 롯데콘서트홀 그리고 고양아람누리에서 7회 공연을 펼친다. 국내에서 2024년 같은 이름으로 3일간 열린 적 있으나 크게 주목받지 못했던 이 축제는 올해 첼리스트 미샤 마이스키, 피아니스트 겸 지휘자 미하일 플레트네프, 바이올리니스트 오귀스땅 뒤메이, 첼리스트 고티에 카퓌송, 비올리스트 리다 첸 등 화려한 라인업을 내세웠다. 21명의 국내외 연주자와 플레트네프가 이끄는 라흐마니노프 인터내셔널 오케스트라가 참여한다.



2일 서울 신라호텔에서 열린 기자간담회에서 클라라 민은 “우리 축제는 ‘브릿지’(bridge)라는 이름처럼 ‘연결’을 중시한다. 단순히 콘서트만 하는 것이 아니라 예술가와 예술가의 연결, 세대와 세대 간 연결 그리고 문화와 다른 문화 간의 연결을 중시한다”고 설명했다.



클래시컬 브릿지는 클라라 민이 2018년 미국 뉴욕에서 처음 만든 이후 2019년 뉴욕, 2022년 프랑스 보르도, 2024년 서울 그리고 2025년 파리에서 다섯 차례 열렸다. 기획과 섭외, 연주까지 전체 페스티벌을 직접 이끄는 클라라 민은 “아티스트를 선정할 때 실력이 중요하긴 하지만 그만큼 중요한 게 서로에게 열린 마음이다. 음악 안에서 우리는 모두 어린아이라는 마음을 같이 음악을 만들 아티스트를 초청하려고 한다”면서 “특히 올해는 거장들과 함께 차세대 아티스트들이 함께 호흡하며 세대를 잇는 음악적 대화를 만들어낸다는 점에서 그 의미를 더한다”고 밝혔다.



이날 기자간담회에 함께 참석한 미샤 마이스키는 “한국에 처음 온 지 40년 정도 된 것 같은데, 방문할 때마다 기대가 되는 곳”이라며 “앞서 클래시컬 브릿지에서 동료들과 함께 음악을 할 수 있어서 기뻤는데, 이번엔 젊은 연주자들과 함께할 기회가 추가돼 기쁘다”고 피력했다. 특히 마이스키는 오는 4일 공연에선 아들인 바이올리니스트 사샤 마이스키, 딸인 피아니스트 릴리 마이스키와 함께 트리오로 연주한다.



마이스키는 또 자신의 제자로 최근 예술의전당 사장이 된 장한나에 대한 화제가 나오자 “장한나는 뛰어난 첼리스트이며, 최근엔 지휘자로서도 좋은 활동을 보여줬다. 워낙 재능이 많은 사람이기 때문에 경영자로서 새로운 도전도 잘 해낼 거라고 생각한다”면서도 “장한나가 음악 활동을 계속 이어가길 바란다. 지휘도 좋지만, 첼로 연주를 계속했으면 좋겠다”고 강조했다.







한편 그동안 국가와 도시를 오가는 이동형 축제인 클래시컬 브릿지는 내년 새로운 변화에 나선다. 프랑스 칸에서 여름 페스티벌을 열고 나머지 기간에는 서울을 포함해 여러 나라의 도시에서 미니 페스티벌을 열 계획이다. 클라라 민은 “온 세계가 하나로 연결되는 요즘 축제의 장소는 그다지 중요하지 않다. 최대한 많은 곳을 가고 싶어서 클래시컬 브릿지를 만들었다”면서 “클래시컬 브릿지는 향후 예술과 비즈니스가 융합된 문화 플랫폼으로 나아가려 한다. 내년 여름 칸에서 음악과 인공지능(AI)와 관련된 비즈니스 서밋도 열 계획이다”고 밝혔다. 이어 “전통과 혁신은 별개가 아니라 언제나 함께해야 한다고 생각한다. 음악이 가진 고유의 진실은 변하지 않지만, 시대에 따라 관객과 잘 소통할 방법을 찾는 게 우리 연주자들의 의무라고 생각한다”고 강조했다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 피아니스트 겸 클래식 기획자 클라라 민이 예술감독을 맡은 ‘클래시컬 브릿지 국제 음악 페스티벌’(이하 클래시컬 브릿지)이 오는 4~12일 서울 예술의전당과 롯데콘서트홀 그리고 고양아람누리에서 7회 공연을 펼친다. 국내에서 2024년 같은 이름으로 3일간 열린 적 있으나 크게 주목받지 못했던 이 축제는 올해 첼리스트 미샤 마이스키, 피아니스트 겸 지휘자 미하일 플레트네프, 바이올리니스트 오귀스땅 뒤메이, 첼리스트 고티에 카퓌송, 비올리스트 리다 첸 등 화려한 라인업을 내세웠다. 21명의 국내외 연주자와 플레트네프가 이끄는 라흐마니노프 인터내셔널 오케스트라가 참여한다.2일 서울 신라호텔에서 열린 기자간담회에서 클라라 민은 “우리 축제는 ‘브릿지’(bridge)라는 이름처럼 ‘연결’을 중시한다. 단순히 콘서트만 하는 것이 아니라 예술가와 예술가의 연결, 세대와 세대 간 연결 그리고 문화와 다른 문화 간의 연결을 중시한다”고 설명했다.클래시컬 브릿지는 클라라 민이 2018년 미국 뉴욕에서 처음 만든 이후 2019년 뉴욕, 2022년 프랑스 보르도, 2024년 서울 그리고 2025년 파리에서 다섯 차례 열렸다. 기획과 섭외, 연주까지 전체 페스티벌을 직접 이끄는 클라라 민은 “아티스트를 선정할 때 실력이 중요하긴 하지만 그만큼 중요한 게 서로에게 열린 마음이다. 음악 안에서 우리는 모두 어린아이라는 마음을 같이 음악을 만들 아티스트를 초청하려고 한다”면서 “특히 올해는 거장들과 함께 차세대 아티스트들이 함께 호흡하며 세대를 잇는 음악적 대화를 만들어낸다는 점에서 그 의미를 더한다”고 밝혔다.이날 기자간담회에 함께 참석한 미샤 마이스키는 “한국에 처음 온 지 40년 정도 된 것 같은데, 방문할 때마다 기대가 되는 곳”이라며 “앞서 클래시컬 브릿지에서 동료들과 함께 음악을 할 수 있어서 기뻤는데, 이번엔 젊은 연주자들과 함께할 기회가 추가돼 기쁘다”고 피력했다. 특히 마이스키는 오는 4일 공연에선 아들인 바이올리니스트 사샤 마이스키, 딸인 피아니스트 릴리 마이스키와 함께 트리오로 연주한다.마이스키는 또 자신의 제자로 최근 예술의전당 사장이 된 장한나에 대한 화제가 나오자 “장한나는 뛰어난 첼리스트이며, 최근엔 지휘자로서도 좋은 활동을 보여줬다. 워낙 재능이 많은 사람이기 때문에 경영자로서 새로운 도전도 잘 해낼 거라고 생각한다”면서도 “장한나가 음악 활동을 계속 이어가길 바란다. 지휘도 좋지만, 첼로 연주를 계속했으면 좋겠다”고 강조했다.이어 리다 첸은 “한국 클래식 시장은 매우 역동적이다. 그래서 연주자로서 한국 관객의 에너지를 느낄 수 있는 공연은 특별하다”면서 “특히 이번에 피아니스트인 아들 다비드 첸이 한국 무대에 데뷔해서 더욱 기쁘다”고 소감을 밝혔다. ‘피아노 여제’ 마르타 아르헤리치의 딸인 리다 첸은 어머니, 아들이 모두 함께하는 공연 계획을 묻자 “사실은 조만간 대만에서 내가 지휘를 하고 어머니와 아들이 플랑크의 이중 협주곡을 협연할 예정이다. 언젠가 우리 셋이 함께하는 무대가 한국에서 열리길 희망한다”고 부연했다.한편 그동안 국가와 도시를 오가는 이동형 축제인 클래시컬 브릿지는 내년 새로운 변화에 나선다. 프랑스 칸에서 여름 페스티벌을 열고 나머지 기간에는 서울을 포함해 여러 나라의 도시에서 미니 페스티벌을 열 계획이다. 클라라 민은 “온 세계가 하나로 연결되는 요즘 축제의 장소는 그다지 중요하지 않다. 최대한 많은 곳을 가고 싶어서 클래시컬 브릿지를 만들었다”면서 “클래시컬 브릿지는 향후 예술과 비즈니스가 융합된 문화 플랫폼으로 나아가려 한다. 내년 여름 칸에서 음악과 인공지능(AI)와 관련된 비즈니스 서밋도 열 계획이다”고 밝혔다. 이어 “전통과 혁신은 별개가 아니라 언제나 함께해야 한다고 생각한다. 음악이 가진 고유의 진실은 변하지 않지만, 시대에 따라 관객과 잘 소통할 방법을 찾는 게 우리 연주자들의 의무라고 생각한다”고 강조했다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지