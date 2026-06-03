파주 네이처스파, 3년 연속 국회상임위원장 표창 5관왕
경기 파주시 네이처스파가 국회상임위원장 표창 5개 부문을 3년 연속 수상하는 성과를 기록했다.
네이처스파는 5월 28일 열린 국회상임위원장 표창 및 글로벌 파워브랜드 시상식에서 국회 기획재정위원장, 보건복지위원장, 산업통상자원중소벤처기업위원장, 문화체육관광위원장, 교육위원장 표창을 수상했다. 네이처스파는 3년 연속 5개 부문 수상이라는 기록을 이어가게 됐다.
업체 측에 따르면 이번 성과는 국내 목욕업계 가운데 유일한 사례로, 시설 규모는 물론 청결 및 위생 관리, 안전 운영 체계, 전통적인 공간미, 고객 만족도 등 다양한 평가 항목에서 우수성을 인정받은 결과라고 설명했다.
파주시 교하로에 위치한 네이처스파는 지하 1300m 천연 암반수를 사용하는 대형 스파시설로 운영되고 있다.
시설 내에는 황토 벽돌과 황토를 활용한 참나무 장작불 한증막을 비롯해 건식·습식 사우나, 아이스룸, 노천탕, 파우더룸, 야외 테라스 등이 마련돼 있으며, 자연 경관과 어우러진 휴식 공간을 제공하고 있다.
최근에는 대규모 리뉴얼 공사를 통해 공기 질 개선과 위생 설비 교체를 완료했다. 또한 일본과 유럽의 우수 스파시설을 벤치마킹해 내부 디자인과 이용 동선을 개선하는 등 고객 편의성 향상에 주력했다.
운영 부문에서는 법적 기준을 상회하는 청결 관리 시스템을 도입하고 급·배수 시설과 소방 안전 설비를 정기적으로 점검하는 등 안전 관리 체계를 강화하고 있다.
최근 발생한 경미한 화재 상황에서도 신속한 대응을 통해 하루 만에 정상 운영을 재개하며 위기 대응 역량을 입증했다고 업체 측은 설명했다.
단순한 목욕시설을 넘어 휴식과 힐링, 공간 경험을 제공하는 프리미엄 스파 브랜드로 성장하고 있으며, 최근에는 유튜브 광고 캠페인을 통해 브랜드 철학과 휴식의 가치를 적극적으로 알리며 브랜드 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다.
네이처스파 관계자는 “고객에게 진정한 휴식과 편안함을 제공한다는 목표 아래 시설과 서비스 전반에 대한 투자를 지속해왔다”며 “국내 목욕업계 유일의 3년 연속 5개 부문 수상이라는 성과에 안주하지 않고 앞으로도 안전과 청결, 고객 만족을 최우선 가치로 삼아 운영해 나가겠다”고 말했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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