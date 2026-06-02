[속보] 이란, 교착 속 종전 합의안 검토… “미국과는 연락 안 해”

이란 매체들 보도… 트럼프는 “협상 진행 중”

1일(현지시간) 레바논 남부 티레 외곽에서 이스라엘의 공습 후 연기가 피어오르고 있다. AFP연합뉴스

핵심 해상 통로인 호르무즈 해협이 대부분 폐쇄된 상태에서 교착 국면으로 접어들었다”며 “

현재 평화협상에 가장 걸림돌이 되는 변수는 레바논에서 계속되는 이스라엘과 헤즈볼라 간 충돌이다.

을 담고 있다.