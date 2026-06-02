[속보] 이란, 교착 속 종전 합의안 검토… “미국과는 연락 안 해”
이란 매체들 보도… 트럼프는 “협상 진행 중”
이란이 임시 종전 합의안을 검토 중이지만 미국과는 수일째 소통하지 않고 있다고 이란 매체들이 2일(현지시간) 보도했다. 협상이 진행 중이라고 밝힌 도널드 트럼프 미국 대통령의 설명과는 온도차가 있다.
이란 반관영 메흐르통신은 한 소식통을 인용해 이란이 미국의 과거 불이행 사례와 오랜 불신을 감안해 ‘강경한’ 태도로 접근하고 있다고 전했다.
반관영 파르스통신은 합의안(양해각서)을 둘러싼 메시지 교환이 며칠 전 중단됐다는 소식통의 말을 전했다.
마지막 메시지는 레바논 문제에 대한 테헤란의 ‘분명한 메시지’였다고 한다. 이란은 레바논 내 동맹인 이슬람 무장정파 헤즈볼라를 겨냥한 이스라엘의 공격을 중단하라고 요구하고 있다.
로이터통신은 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁에 대해 “핵심 해상 통로인 호르무즈 해협이 대부분 폐쇄된 상태에서 교착 국면으로 접어들었다”며 “이란은 임시 합의 최종 문안에 아직 답하지 않았다”고 설명했다.
트럼프 대통령은 전날 트루스소셜 게시물을 통해 “협상이 계속되고 있다”며 “지난 4월 초 합의된 휴전을 연장하고 해협을 다시 여는 합의가 다음 주 안에 이뤄질 것”이라고 밝혔다.
그는 지난 3월 중순 이후 여러 차례 “합의가 임박했다”고 말해왔다. 이 합의는 이란 핵 프로그램 등 난제를 뒤로 미루고 우선 호르무즈 해협 재개방에 무게를 두는 내용이 될 것으로 예상되고 있다.
휴전은 지난 4월 초 이후 대체로 유지됐지만 지난주에는 이란과 미국이 여러 차례 공격을 주고받았다.
현재 평화협상에 가장 걸림돌이 되는 변수는 레바논에서 계속되는 이스라엘과 헤즈볼라 간 충돌이다.
레바논 안보 소식통들은 전날 미국 중재로 부분 휴전이 발표됐음에도 이스라엘이 2일 레바논 남부 여러 마을에 대한 공습을 이어갔다고 로이터에 전했다. 부분 휴전은 이스라엘이 베이루트와 헤즈볼라가 장악한 베이루트 남부 교외 지역에 대한 공습을 자제하는 내용을 담고 있다.
당초 베이루트를 공격하려던 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 트럼프 대통령의 강한 압박에 물러섰지만 다른 지역에 대한 공격은 감행했다. 이스라엘이 레바논 남부를 공습한 시점은 트럼프 대통령의 이스라엘과 헤즈볼라 간 교전 중단 합의 소식을 전한 지 불과 몇 시간 만이었다.
로이터는 “네타냐후 총리는 올해 말 치러질 선거를 앞두고 베이루트 추가 공격을 자제하는 합의에 대해 국내에서 비판을 받고 있다”며 “현재 전망으로는 네타냐후 총리가 패배할 것으로 예상된다”고 전했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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