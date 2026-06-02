[속보] 트럼프, 美 최고 정보수장에 ‘혼돈의 대리인’ 임명

재벌가 출신 38세 윌리엄 펄티 연방주택금융청장

트럼프에 ‘예수 밈’ 이미지 건넨 인물로 알려져

트럼프 정적 공격 앞장…연준의장 수사 개입설도

윌리엄 J 펄티 연방주택금융청장. 본인 엑스 계정 게시물

미국 정보기관 전체를 총괄·조정하는 최고 정보 책임자다.

자신을 예수처럼 병을 치유하는 존재로 묘사한 장면이었다.

남부 플로리다 팜비치의 트럼프 대통령 개인 클럽인 마러라고에서 함께 시간을 보내던 중 해당 이미지를 보여줬다고 보도했다.