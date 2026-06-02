최대호 “안양 시민 행복 위해 제 모든 것 쏟겠다”

“이재명 국민주권정부와 함께 힘을 모아 안양 발전을 위해 분골쇄신의 마음으로 열심히 하겠다”

오후에는 호계1동을 거쳐 안양시청 인근과 부영아파트 등 평촌 아파트 단지를 돌며 시민들을 만났다.

최 후보는 오후 늦게 안양1번가와 평촌로데오 거리 유세에 이어 오후 11시 범계로데오 유세를 끝으로 13일간의 공식 선거운동을 마쳤다.