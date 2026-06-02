최대호 “안양 시민 행복 위해 제 모든 것 쏟겠다”
최대호 경기도 안양시장 후보(더불어민주당))가 “오직 시민을 위하고, 지역발전을 위하고, 안양 시민의 행복을 위해 제 모든 것을 쏟겠다”고 말했다.
최대호 후보는 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 안양지역 곳곳을 돌며 “실력과 결과로 검증된 후보를 뽑아 달라”며 이같이 밝혔다.
이날 마지막 총력 유세에 나선 최 후보는 “이재명 국민주권정부와 함께 힘을 모아 안양 발전을 위해 분골쇄신의 마음으로 열심히 하겠다”면서 “이번 선거는 안양의 100년 미래를 결정지을 분수령”이라고 강조했다. 이어 “시민의 소중한 한 표가 안양을 재도약으로 이끌 것”이라고 덧붙였다.
최 후보는 이날 오전 7시 동안구 동편마을 입구를 시작으로 인덕원과 한림대병원, 평촌아파트 일대를 돌며 거리 유세에 집중했다. 오후에는 호계1동을 거쳐 안양시청 인근과 부영아파트 등 평촌 아파트 단지를 돌며 시민들을 만났다.
최 후보는 오후 늦게 안양1번가와 평촌로데오 거리 유세에 이어 오후 11시 범계로데오 유세를 끝으로 13일간의 공식 선거운동을 마쳤다.
안양=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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