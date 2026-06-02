안민석 “경기교육 대전환은 현장에서 확인한 절박한 요구”

“학부모들은 아이들의 미래를 걱정했고, 선생님들은 무너진 교육 현장의 회복을 호소했으며, 학생들은 더 행복하고 안전한 학교를 바라고 있었다”고 말했다.

그러면서 그는 “저는 교실과 학교, 국회와 정책 현장을 두루 경험한 현장형 교육전문가”라며 “교육감실을 열고, 학교 현장으로 직접 찾아가 듣고 해결하는 교육감이 되겠다”고 약속했다.