안민석 “경기교육 대전환은 현장에서 확인한 절박한 요구”
안민석 경기도교육감 민주진보 단일후보가 “경기교육 대전환은 책상 위 공약이 아니라 현장에서 확인한 절박한 요구”라고 말했다.
안민석 후보는 2일 수원 마지막 유세를 끝으로 공식 선거운동을 마무리하면서 “지난 4년 경기교육은 현장의 목소리와 충분히 소통하지 못했고, 학생·학부모·교사의 절박한 요구에 제대로 응답하지 못했다”며 이같이 밝혔다.
안 후보는 지난달 21일 성남 서현역 출정식을 시작으로 경기도 31개 시·군 곳곳을 돌며 학부모, 선생님, 학생, 도민들을 만나 경기교육 대전환의 필요성을 호소해 왔다.
특히 본투표를 3일 앞둔 31일부터 ‘경기교육 동서남북 대장정’에 나서 다시 경기도 31개 시·군 방방곡곡을 누비며 현장형 소통 유세를 펼쳤다.
안 후보 측에 따르면 1일차에는 안산 꿈의교회에서 예배를 드린 후 시흥, 부천, 광명, 과천, 의왕, 성남, 용인, 화성을 잇는 유세를 이어갔다. 2일차에는 의정부시청에서 경기북부 교육대전환 기자회견을 열고 경기북부 교육격차 해소와 경기교육 대전환의 방향을 밝힌 뒤, 의정부역을 시작으로 남양주, 포천, 동두천, 양주, 파주, 고양, 김포, 안산, 산본, 평촌까지 강행군을 이어갔다. 마지막 날인 오늘은 하남 미사역 아침인사를 시작으로 구리, 양평, 광주, 이천, 안성, 평택을 거쳐 수원까지 도민들을 만났다.
경기도 전역을 달리며, 학부모와 선생님, 학생, 도민들의 목소리 속에서 경기교육의 답을 찾겠다는 취지에서다.
안 후보는 “유세 현장에서 만난 많은 도민들께서 지금의 경기교육을 반드시 바꾸어야 한다고 말씀해 주셨다”며 “학부모들은 아이들의 미래를 걱정했고, 선생님들은 무너진 교육 현장의 회복을 호소했으며, 학생들은 더 행복하고 안전한 학교를 바라고 있었다”고 말했다.
그러면서 그는 “저는 교실과 학교, 국회와 정책 현장을 두루 경험한 현장형 교육전문가”라며 “교육감실을 열고, 학교 현장으로 직접 찾아가 듣고 해결하는 교육감이 되겠다”고 약속했다.
안민석 후보는 “교육은 세상을 바꾸는 가장 강력한 힘이다. 아이들이 등교가 설레는 학교, 선생님이 존중받는 학교, 학부모가 안심하는 경기교육을 만들겠다”며 “경기교육 대전환, 안민석이 크게 제대로 하겠다”고 강조했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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