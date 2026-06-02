복구·안전점검 마친 롯데백화점 센텀시티점, 3일 영업 재개

외부 전문기관 안전 점검·복구 완료

해운대구 등 관계기관과 협의 마쳐

전국 점포 시설 안전 점검도 실시

부산 해운대구 롯데백화점 센텀시티점 전경. 백화점은 외부 전문기관과 함께 안전 점검과 복구 작업을 완료하고 3일부터 정상 영업에 들어간다. 롯데백화점 제공

지난 31일 천장 마감재 낙하 사고가 발생했던 롯데백화점 센텀시티점이 안전 점검과 복구 작업을 마치고 오는 3일부터 영업을 재개한다.



롯데백화점은 2일 공지를 통해 "이틀간 외부 전문기관과 함께 시설 안전 점검과 복구 작업을 완료했다"며 "해운대구청 등 관계기관과 매장 운영에 관한 협의도 마쳐 3일부터 영업을 재개할 예정"이라고 밝혔다.



앞서 지난 31일 오후 3시쯤 센텀시티점 지하 1층 식품관에서는 냉각수 배관 누수로 천장 마감재 일부가 떨어지는 사고가 발생해 고객과 직원 150여명이 긴급 대피했다. 인명피해는 없었으나 백화점은 안전 점검을 위해 영업을 조기 종료했다.



롯데백화점은 이번 사고를 계기로 전국 점포에 대한 추가 시설 안전 점검도 실시할 계획이다.



백화점 관계자는 "보다 안전한 쇼핑 환경을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "고객들에게 심려를 끼쳐드린 점 사과드린다"고 말했다.







GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 925 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 지난 31일 천장 마감재 낙하 사고가 발생했던 롯데백화점 센텀시티점이 안전 점검과 복구 작업을 마치고 오는 3일부터 영업을 재개한다.롯데백화점은 2일 공지를 통해 "이틀간 외부 전문기관과 함께 시설 안전 점검과 복구 작업을 완료했다"며 "해운대구청 등 관계기관과 매장 운영에 관한 협의도 마쳐 3일부터 영업을 재개할 예정"이라고 밝혔다.앞서 지난 31일 오후 3시쯤 센텀시티점 지하 1층 식품관에서는 냉각수 배관 누수로 천장 마감재 일부가 떨어지는 사고가 발생해 고객과 직원 150여명이 긴급 대피했다. 인명피해는 없었으나 백화점은 안전 점검을 위해 영업을 조기 종료했다.롯데백화점은 이번 사고를 계기로 전국 점포에 대한 추가 시설 안전 점검도 실시할 계획이다.백화점 관계자는 "보다 안전한 쇼핑 환경을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "고객들에게 심려를 끼쳐드린 점 사과드린다"고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지