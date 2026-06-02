‘미쓰홍’부터 ‘멋진 신세계’까지…상반기 화제작 만든 ‘이 제작사’
스튜디오드래곤이 올 상반기 메가 히트 드라마를 잇달아 선보이고 있다. 올해 1월 tvN ‘언더커버 미쓰홍’과 KBS ‘은애하는 도적님아’를 시작으로, 4월 tvN ‘은밀한 감사’, 5월 자회사 길픽쳐스가 제작한 SBS ‘멋진 신세계’ 등 TV 시리즈를 성공시켰다. OTT 플랫폼 티빙(TVING)을 통해서도 4월 ‘유미의 세포들 시즌3’, 5월 ‘취사병 전설이 되다’의 흥행을 일궈냈다.
‘언더커버 미쓰홍’은 자체 최고 시청률 13.9%를 기록한 데 이어 넷플릭스 비영어 TV쇼 글로벌 4위에 오르며 글로벌 신드롬을 일으켰다. ‘은애하는 도적님아’는 펀덱스 집계 결과 2024년 이후 방영된 KBS 2TV 드라마 중 가장 높은 화제성 지수를 기록했다.
최근작들의 기세도 만만찮다. 지난주 종영한 ‘은밀한 감사’는 최고 시청률 10.8%로 유종의 미를 거뒀다. 현재 인기리에 방영 중인 ‘멋진 신세계’는 최고 시청률 13.7%를 돌파했고, 넷플릭스 비영어 TV쇼 글로벌 1~3위에 이름을 올리며 순항 중이다.
티빙 오리지널 콘텐츠의 흥행 역사도 새로 썼다. ‘유미의 세포들’은 앞서 시즌2가 시즌1 대비 유료 가입 기여 지수를 88%나 끌어올린 데 이어 시즌3가 다시 시즌2 대비 73% 증가한 유료 가입자를 유입시켰다. 현재 서비스 중인 ‘취사병 전설이 되다’는 최근 3년간 공개된 티빙 오리지널 드라마 중 ‘공개 첫 주 기준 가장 많은 유료 가입자를 모은 작품’이 됐다. 3주 연속 유료 가입 기여자수 1위를 기록하기도 했다.
글로벌 시장에서 역시 높은 화제성을 자랑하고 있다. ‘은밀한 감사’는 일본 U-Next 드라마 부문 1위를 지키고 있으며, 미국·브라질·프랑스·호주·아랍에미리트(UAE)에서 서비스되는 글로벌 플랫폼 라쿠텐 비키(Viki)에서는 전 세계 103개 국가에서 3주 연속 시청자 수 1위를 기록했다. 러시아 최대 OTT 플랫폼인 IVI에서도 아시아 콘텐츠 부문 1위를 차지했다.
‘취사병 전설이 되다’는 일본 디즈니+에서 시청 2위에 올랐으며 라쿠텐 비키를 통해 스트리밍 중인 미주·유럽·오세아니아·중동 지역에서 ‘톱 5’를 유지하고 있다. 러시아 IVI에서는 ‘은밀한 감사’에 이은 2위에 랭크됐다. 아시아·태평양 17개 국가·지역에 서비스 중인 HBO 맥스에서는 ‘유미의 세포들 시즌3’와 ‘은밀한 감사’ ‘취사병 전설이 되다’가 나란히 톱3에 올랐다.
스튜디오드래곤 관계자는 “올 상반기에는 사극(은애하는 도적님아), 90년대 시대물(언더커버 미쓰홍), 현대물 등 다양한 시대 배경에 더해 오피스 장르(언더커버 미쓰홍·은밀한 감사), 타임슬립 장르(멋진 신세계), 웹툰 원작 장르(유미의 세포들·취사병 전설이 되다) 등 다양한 작품 라인업이 꾸려졌다”며 “하반기에는 tvN ‘100일의 거짓말’, 넷플릭스 ‘천천히 강렬하게’ 등 대작들이 공개될 예정”이라고 말했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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