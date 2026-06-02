‘글로벌 원빌드’의 덫… 현지화로 선회하는 게임사들

이해를 돕기 위해 AI로 생성한 이미지

촘촘해지는 규제망과 엇갈리는 유저 성향 속에서 대다수 게임사들은 각 지역의 토착화된 ‘게임 센티먼트’를 파악하는 데 주력하는 추세다.

국내 게임 시장에서 핵심 개발자가 참여하는 정기적인 소통 방송이 이제는 선택이 아닌 의무적인 문화로 자리 잡은 것과 같은 맥락이다.