‘16개월 딸 학대 사망’ 친모·계부 추가 구속 심문
16개월 된 딸을 상습적으로 때리고 학대해 숨지게 한 혐의로 재판받고 있는 친모와 계부에 대해 법원이 추가 구속 필요성을 검토했다.
의정부지법 형사11부(부장판사 양철한)는 2일 아동학대 살해 혐의로 구속기소된 친모 A씨와 계부 B씨에 대한 추가 구속 심문을 진행했다.
재판부는 기존 구속기간이 곧 만료되는 가운데 아직 신문해야 할 중요 증인이 남아 있고 피고인들의 진술도 엇갈리는 만큼 추가 구속 여부를 판단할 필요가 있다고 설명했다.
이번 심문은 기존 아동학대 살해 혐의와 별도로 함께 기소된 아동복지법 위반(방임) 혐의에 대한 것으로, 별도 기일을 지정하지 않고 공판 과정에서 검찰과 피고인 측 의견을 듣는 방식으로 진행됐다.
친모 A씨 측은 출산 후 신생아를 돌보며 재판에 출석하고 있는 점을 언급하며 도주 및 증거인멸 우려가 없다고 주장하며 불구속 상태에서 재판받게 해달라고 요청했다. A씨는 구속 당시 임신 8개월 상태였으며 현재는 신생아를 안고 재판에 출석하고 있다.
계부 B씨 측도 방임 혐의와 관련해 친부가 아닌 만큼 책임이 상대적으로 적고, 친모의 건강 상태도 좋지 않다며 석방을 요청했다. 이에 대해 재판부는 추가 구속 여부에 대한 결정은 추후 통지하겠다고 밝혔다.
이날 재판에서는 사건 당시 최초로 현장에 출동한 구급대원이 증인으로 출석했다.
증인은 피해 아동에게서 질식 시 나타나는 청색증이 관찰됐다고 진술했다. 또 출동 과정에서 전화로 하임리히법과 심폐소생술을 시행하라고 안내했지만 현장에 도착했을 때 피고인들은 아이를 안고만 있었을 뿐 해당 조치를 하고 있지는 않았다고 증언했다.
다만 현장 도착 직후 응급처치에 집중하느라 피고인들이 실제로 구조 조치를 했는지는 구체적으로 확인하지 못했다고 덧붙였다.
증인은 피해 아동의 신체를 확인하는 과정에서 등에 난 멍 자국을 가리기 위한 것으로 보이는 패치 여러 개가 붙어 있는 것도 목격했다고 진술했다.
재판부는 다음 기일에 피해 아동 부검의를 증인으로 불러 신문할 예정이다. 피고인 측이 일부 학대 행위는 인정하면서도 학대와 사망 사이의 인과관계는 부인하고 있어 부검의 증언이 사건 판단에 중요한 쟁점이 될 전망이다.
A씨와 B씨는 지난해 9월부터 11월까지 자택에서 효자손과 플라스틱 옷걸이, 장난감 등으로 피해 아동을 수시로 폭행하고, 머리를 밀쳐 벽이나 대리석 바닥에 부딪히게 한 혐의로 기소됐다.
피해 아동은 전신 피하출혈과 갈비뼈 골절, 뇌 경막하 출혈, 간 내부 파열 등으로 외상성 쇼크를 일으켜 결국 숨졌다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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