‘美와 기술경쟁’ 중국, 해외투자 규제 강화…‘첨단기술 해외 유출 차단’

중국 마카오에서 지난달 29일 열린 비욘드 엑스포 기술전시회에서 휴머노이드 로봇이 격투 자세를 취하고 있다. AFP연합뉴스

새 규정은 기술 인력을 해외에 파견하거나 외국 기업에 취업시키는 방식으로 제한 대상 기술과 데이터를 우회 이전하는 행위도 금지한다.

규정을 위반한 경우 투자

중국이 미국의 첨단기술 수출통제에 자국 기술수출 통제로 맞대응할 수 있는 보복방안도 제안됐다.