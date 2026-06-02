경기도교육청, 찾아가는 적극행정 순회 교육 실시
경기도교육청이 소극행정 예방과 적극행정 문화 확산을 위해 도내 교육지원청 공직자를 대상으로 찾아가는 순회 교육에 나선다.
경기도교육청은 지난 1일 의정부교육지원청을 시작으로 9월 21일 연천교육지원청까지 도내 12개 교육지원청 소속 직원 1700여명을 대상으로 ‘찾아가는 적극행정 순회 교육’을 실시한다고 2일 밝혔다.
이번 교육은 급변하는 행정환경에 능동적으로 대응하고, 공직자의 적극적인 문제 해결 역량을 높여 도민이 체감하는 행정서비스의 질을 향상하기 위해 마련됐다.
특히 기존 관행과 선례를 답습하는 업무 방식에서 벗어나 공직자 스스로 문제를 발굴하고 창의적·전문적으로 해결하는 조직문화 조성에 중점을 두고 있다.
교육 내용은 ▲적극행정의 개념과 필요성 ▲사전컨설팅 및 적극행정 면책제도 활용 방법 ▲소극행정의 개념과 유형, 예방 사례 ▲적극행정 우수사례 공유 ▲우수공무원 선발 및 우대제도 안내 등으로 구성됐다.
실무 현장에서 즉시 활용할 수 있는 내용 중심의 맞춤형 교육을 통해 공직자의 행동 변화를 유도할 계획이다.
특히 각 분야 전문가들이 강사로 참여해 적극행정 지원제도와 실제 사례를 소개함으로써 교육의 전문성과 현장 적용성을 높일 예정이다.
도교육청은 이번 순회 교육을 계기로 적극행정 문화를 조직 전반에 확산하고, 일하는 방식 개선을 통해 교육행정의 질적 향상과 도민 신뢰 제고에 힘쓴다는 방침이다.
한편, 경기도교육청은 지난해부터 ‘찾아가는 사전컨설팅’ 제도를 운영하며 현장의 애로사항 해결과 적극적인 의사결정을 지원하고 있다.
또한 매년 적극행정 우수공무원을 선발해 인사상 우대와 포상 등 다양한 혜택을 제공하며 능동적이고 책임 있는 공직문화 정착에 힘쓰고 있다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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