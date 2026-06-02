패닉 명반의 귀환…21년 만에 정규 4집 리마스터 LP 발매
듀오 패닉의 정규 4집 ‘패닉 04(Panic 04)’가 21년 만에 리마스터 LP로 발매된다고 2일 소속사 뮤직팜이 밝혔다.
2005년 발매된 ‘패닉 04’는 각자의 길을 걷던 이적과 김진표가 7년 만에 다시 함께 만든 앨범으로 패닉의 대표곡 ‘로시난테’ ‘정류장’ 등이 실렸다.
이적의 섬세한 보컬과 김진표의 랩이 어우러진 앨범은 둘의 성숙한 조화가 돋보인다는 평가를 받았다. 앨범의 서사와 정서는 오늘날 우리에게 더 깊어진 위안과 여운을 선사한다.
리마스터 LP의 예약판매는 전날부터 시작됐다. 뮤직팜은 “오랜 시간이 지나도 바래지 않는 패닉만의 독보적 감성을 아날로그의 따뜻함이 묻어나는 리마스터 LP에 담았다”고 소개했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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