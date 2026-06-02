손님으로 가장해 성매매업소 적발…대법 “위법 함정수사 아냐”
“범행 관련 증거 찾기 어려워”
성매매 알선 행위 유죄 인정
경찰이 손님으로 가장해 마사지 업소에 들어가 성매매를 적발한 것이 위법한 함정수사가 아니라는 대법원의 판단이 나왔다.
2일 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 천대엽 대법관)는 최근 성매매알선처벌법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에 대해 벌금 100만원을 선고한 원심을 확정했다.
경기 군포시에서 마사지 업소를 운영하던 A씨는 2023년 7월 27일 단속을 위해 업소에 방문한 경찰관 B씨를 손님으로 맞았다. B씨가 유사 성행위를 가리키는 은어를 쓰며 질문하자 A씨는 유사성행위가 포함된 마사지 코스를 안내했다. 검찰은 A씨가 해당 마사지 코스를 안내하고 종업원을 B씨가 있는 방으로 들여보내 성매매를 알선했다며 재판에 넘겼다.
이런 경찰의 적발행위가 위법한 함정수사에 해당하는지, 외국인이었던 A씨가 은어나 특정 손동작의 의미를 알고 알선했는지 여부가 재판의 핵심이었다. 성매매한 종업원이 특정되지 않았어도 유죄가 성립하는지 역시 쟁점이었다.
1심은 A씨에게 무죄를 선고했다. 종업원이 특정되지 않았고, 외국인인 A씨가 은어와 손동작의 의미를 정확히 이해했다고 단정하기 어렵다는 이유였다.
반면 2심은 A씨가 국내에 15년 이상 거주했고, B씨와의 대화에서 통역의 도움을 받지 않는 등 한국어로 원활한 의사소통이 가능하다며 유죄를 인정했다.
2심은 경찰의 수사 방식에도 문제가 없다고 봤다. 재판부는 “성행위 또는 유사성행위가 이뤄질 우려가 있는 영업은 은밀하게 행해질 뿐만 아니라 범행에 관련된 사람들이 서로 공통된 이해관계를 가지고 있어 증거를 찾기 어렵다”고 지적했다.
이후 A씨가 판결에 불복해 대법원에 상고했지만 대법원은 항소심 판결을 확정했다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
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