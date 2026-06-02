이수지 유치원 영상 속 ‘모기 난리’… 구급차 대신 ‘터치훅’ 주목
공기 압력차 원리로 가려움·부기 근본 원인인 ‘모기 타액’ 배출
개그우먼 이수지가 유치원 교사로 분해 모기 물림 사고를 극적으로 풍자한 유튜브 영상이 수백만 뷰를 기록하며 화제다. 야외 활동 중 아이가 모기에 물리자 “구급차를 불러달라”고 절규하고 손톱으로 ‘십자가’를 만드는 모습은 대중의 깊은 공감을 자아냈다.
이처럼 여름철마다 반복되는 모기 물림 고통의 새로운 대안으로 국민치유기업 영메디칼바이오가 개발한 모기 타액 제거기 ‘터치훅(Touch Hook)’이 주목받고 있다.
터치훅은 가려움과 부기의 근본 원인인 모기 타액을 물리적으로 제거하는 아이디어 상품이다. 주입구를 물린 부위에 밀착시킨 뒤 손잡이를 당기면, 강력한 공기 압력차가 발생해 피부 아래 퍼진 모기 타액을 위로 끌어올려 배출하는 원리다.
특히 살충 성분이나 화학 물질이 포함된 연고와 달리 약물을 전혀 사용하지 않아, 피부가 민감한 영유아나 임산부도 부작용 우려 없이 안심하고 사용할 수 있다.
소모품이 아니어서 해마다 반영구적으로 사용할 수 있어 경제적이며, 소형 디자인으로 설계돼 캠핑, 등산, 낚시 등 야외 활동 시 휴대성도 높였다.
영메디칼바이오 권영조 사장은 “모기에 물렸을 때 가려움을 참지 못하고 긁으면 2차 감염으로 이어지기 쉽다”며 “터치훅을 여름철 가정 상비약처럼 활용한다면 당황하지 않고 안전한 여름을 보낼 수 있을 것”이라고 전했다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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