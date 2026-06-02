누범기간에 또 강·절도 40대 징역 10년
대구지법 서부지원 형사1부(부장판사 도정원)는 누범기간 중임에도 반복해 강·절도 범죄를 저지른 혐의(특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반)로 기소된 A(49)씨에게 징역 10년을 선고했다고 2일 밝혔다. 또 10년간 위치추적 전자장치 부착, 40만원 배상 등을 명했다.
A씨는 지난 1월 서구 한 발라 앞에 서 있던 70대 B씨를 넘어뜨린 뒤 현금 약 55만원과 휴대전화 등이 담겨있던 가방을 훔친 혐의로 기소됐다. B씨는 당시 바닥에 얼굴 부위를 부딪치며 전치 5주의 부상도 당했다.
앞서 A씨는 작년 12월부터 한 달여간 서구에 있는 PC방에서 모두 4차례에 걸쳐 현금과 지갑 등 240만원 상당 금품을 훔친 혐의도 받고 있다. A씨는 과거 강·절도 범행으로 모두 7차례 처벌을 받은 것으로 파악됐다.
재판부는 “A씨는 피해 회복을 위한 조치도 하지 않았고 피해자들로부터 용서도 받지 못했다”며 “자신의 범행을 모두 인정하는 점 등은 고려했다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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