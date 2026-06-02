“10만원 예약 취소 후 150만원 재판매”… 경찰 수사 착수

BTS 공연 앞두고 숙박업소 오버부킹 의혹

예약 취소 뒤 객실 재판매… 사기 혐의 수사

외국인 피해 잇따라… 신뢰도 훼손 우려

2022년 10월 15일 부산아시아드주경기장에서 열린 그룹 방탄소년단(BTS)의 콘서트 ‘옛 투 컴 인 부산’ 공연 장면. 빅히트뮤직

오는 12~13일 열리는 BTS 월드투어 '아리랑 인 부산(ARIRANG IN BUSAN)' 공연을 앞두고 일부 숙박업소가 기존 예약을 일방적으로 취소한 뒤 객실을 수십 배 비싼 가격에 다시 판매했다는 의혹이 제기된 가운데 경찰이 사기 혐의로 수사에 착수했다.



부산경찰청 반부패·경제범죄수사대는 BTS 부산 공연을 앞두고 예약 취소 후 고가 재판매 의혹이 제기된 부산지역 숙박업소를 상대로 수사를 진행하고 있다고 2일 밝혔다.



최근 언론 보도와 사회관계망서비스(SNS)에는 일부 숙박업소가 공연 발표 이전 예약된 객실을 일방적으로 취소한 뒤 훨씬 높은 가격에 다시 판매했다는 주장이 잇따라 제기됐다.



한 이용자는 "몇 달 전 10만원에 예약한 객실이 중복 예약을 이유로 갑자기 취소됐는데 몇 시간 뒤 같은 객실이 150만원에 다시 올라왔다"고 주장했다. BTS 팬들을 중심으로 불만이 확산하면서 부산 관광 이미지에도 악영향을 미친다는 지적이 이어졌다.



부산시는 공연 개최가 확정된 이후 관광업계와 함께 바가지요금 근절과 공정 숙박 문화 조성에 나서 왔다. 대학 기숙사와 공공시설 개방, 종교시설 숙박 지원, 템플스테이 확대 등을 통해 숙박난 해소에 힘을 쏟았고, 숙박업계에는 적정 요금 유지를 지속적으로 요청해 왔다.







경찰은 특히 이 같은 행태가 부산의 관광 이미지뿐 아니라 한국 관광산업 전반의 신뢰도를 훼손할 수 있다고 보고 있다. 한국관광공사 관광불편신고센터에 접수된 올해 관광 불편 신고의 약 80%가 외국인 피해인 것으로 알려졌다. 경찰은 언어 장벽과 단기 체류 특성 등을 고려하면 실제 피해 규모는 더 커질 가능성이 있다고 보고 있다.



부산경찰청 관계자는 "범죄 혐의가 확인될 경우 엄정하게 조치할 예정"이라며 "유사 사례가 더 있을 것으로 보고 수사를 확대할 방침"이라고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 925 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 오는 12~13일 열리는 BTS 월드투어 '아리랑 인 부산(ARIRANG IN BUSAN)' 공연을 앞두고 일부 숙박업소가 기존 예약을 일방적으로 취소한 뒤 객실을 수십 배 비싼 가격에 다시 판매했다는 의혹이 제기된 가운데 경찰이 사기 혐의로 수사에 착수했다.부산경찰청 반부패·경제범죄수사대는 BTS 부산 공연을 앞두고 예약 취소 후 고가 재판매 의혹이 제기된 부산지역 숙박업소를 상대로 수사를 진행하고 있다고 2일 밝혔다.최근 언론 보도와 사회관계망서비스(SNS)에는 일부 숙박업소가 공연 발표 이전 예약된 객실을 일방적으로 취소한 뒤 훨씬 높은 가격에 다시 판매했다는 주장이 잇따라 제기됐다.한 이용자는 "몇 달 전 10만원에 예약한 객실이 중복 예약을 이유로 갑자기 취소됐는데 몇 시간 뒤 같은 객실이 150만원에 다시 올라왔다"고 주장했다. BTS 팬들을 중심으로 불만이 확산하면서 부산 관광 이미지에도 악영향을 미친다는 지적이 이어졌다.부산시는 공연 개최가 확정된 이후 관광업계와 함께 바가지요금 근절과 공정 숙박 문화 조성에 나서 왔다. 대학 기숙사와 공공시설 개방, 종교시설 숙박 지원, 템플스테이 확대 등을 통해 숙박난 해소에 힘을 쏟았고, 숙박업계에는 적정 요금 유지를 지속적으로 요청해 왔다.하지만 일부 숙박업소의 예약 취소와 고가 재판매 의혹이 잇따르자, 경찰이 형사처벌 가능성까지 검토하며 수사에 나섰다. 부산경찰청은 해당 행위가 단순한 소비자 불만을 넘어 사기죄가 성립할 수 있다고 판단해 법리 검토를 거쳐 수사에 착수했다고 설명했다.경찰은 특히 이 같은 행태가 부산의 관광 이미지뿐 아니라 한국 관광산업 전반의 신뢰도를 훼손할 수 있다고 보고 있다. 한국관광공사 관광불편신고센터에 접수된 올해 관광 불편 신고의 약 80%가 외국인 피해인 것으로 알려졌다. 경찰은 언어 장벽과 단기 체류 특성 등을 고려하면 실제 피해 규모는 더 커질 가능성이 있다고 보고 있다.부산경찰청 관계자는 "범죄 혐의가 확인될 경우 엄정하게 조치할 예정"이라며 "유사 사례가 더 있을 것으로 보고 수사를 확대할 방침"이라고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지