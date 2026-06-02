앤트로픽, 오픈AI보다 빨리 상장 추진…비공개 신청서 제출
인공지능(AI) 모델 ‘클로드’를 개발한 앤트로픽이 오픈AI를 능가하는 기업가치 평가를 받은 데 이어 미국 증시 상장 절차에서도 한발 앞서 나갔다.
앤트로픽은 1일(현지시간) 기업공개(IPO)를 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 상장 신청서 초안을 비공개로 제출했다고 밝혔다. 앤트로픽은 “SEC 심사가 완료되면 상장 여부를 결정할 선택권을 갖게 된다”며 “실제 상장공모 여부는 시장 상황과 기타 요인에 따라 결정될 것”이라고 설명했다. 공모 주식 수와 공모가는 아직 정해지지 않았다.
앞서 앤트로픽은 지난달 650억 달러 규모의 신규 투자를 유치하며 기업가치 9650억 달러(약 1460조 원)를 인정받았다. 지난 3월 8520억 달러로 평가된 오픈AI는 현재 증권 당국 제출을 위한 투자설명서 등 관련 서류를 준비 중인 것으로 알려졌으나 아직 제출 단계에는 이르지 않은 것으로 전해졌다.
연내 상장을 목표로 하는 양사는 IPO 시장 선점을 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있는 것으로 알려졌다. 이는 앞서 세레브라스가 상장을 진행했고, 일론 머스크의 우주기업 스페이스X도 초대형 상장을 준비하는 상황에서 IPO 순서에서 앞서야 자금 조달에서 그만큼 유리할 것이라는 판단 때문인 것으로 풀이된다.
투자은행 DA데이비슨의 길 루리아 분석가는 로이터통신에 “오픈AI와 앤트로픽은 자본이 고갈되기 전에 상장하기 위해 경쟁하고 있다”고 말했다. 그는 “앤트로픽이 오픈AI보다 먼저 공개 시장에 진입하려는 또 다른 이유는 최첨단 AI 모델에 대한 재무 보고 기준을 설정할 수 있기 때문”이라며 “이를 통해 자사에 유리한 기준을 마련할 수 있다”고 분석했다.
한편 AFP통신은 유럽연합(EU) 대변인을 인용해 이날 앤트로픽이 전문가 수준의 사이버 보안 취약점 탐지 능력을 갖춘 ‘클로드 미토스’ 모델의 접속 권한을 EU에도 제공하기로 했다고 보도했다. 앤트로픽은 보안 조치 개발 등을 거쳐 향후 수주 내 미토스급 AI 모델을 일반에 공개할 계획이라고 최근 밝힌 바 있다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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