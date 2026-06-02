“말도 안 되는 공격” 주장에도… 법원, 김세의 구속 유지
법원이 배우 김수현에 대한 허위사실을 유포한 혐의로 구속된 김세의 가로세로연구소 대표의 구속적부심 청구를 기각했다. 김씨는 계속 구속 상태로 수사를 받게 됐다.
서울중앙지법은 2일 명예훼손, 협박, 강요미수 등의 혐의로 구속된 김씨에 대한 구속적부심 청구를 기각했다. 구속적부심은 구속영장 발부의 적법성과 구속의 필요성을 다시 심사하는 절차다.
김씨는 이날 구속적부심 심문을 마친 뒤 “말도 안 되는 공격을 받고 있다”며 억울함을 호소했다.
김씨는 이어 “제가 구속됨으로 인해 적극적으로 대응할 수 없는 상황이 벌어졌다”며 “특정 세력들이 기다렸다는 듯이 저와 고(故) 김새론 배우, 유가족들에 대한 심각한 허위사실 유포와 명예훼손이 벌어지고 있다”고 주장했다.
또 “김새론 배우 유가족들의 명예를 회복하기 위한 본안 소송이 있다”며 “그런데 제가 구속됨으로 인해서 마치 저와 유가족들의 주장이 모두 거짓말이 돼버릴 수 있다”고 말했다.
김씨는 배우 김수현이 미성년자였던 김새론과 교제했으며, 김새론의 사망 원인이 김수현 측의 채무 변제 압박 때문이라는 취지의 내용을 유튜브 등을 통해 유포한 혐의를 받는다.
서울 강남경찰서는 명예훼손 등의 혐의를 적용해 지난 14일 구속영장을 신청했다. 김씨는 지난달 26일 구속됐다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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