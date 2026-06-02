NASA “폭발한 블루오리진 로켓 발사대 복구 2년 예상”

NASA 국장 CNBC 인터뷰서

블루오리진과 맺은 달착륙선 계약

스페이스X로 대체될 가능성 시사

미국 항공우주 기업 블루오리진의 초대형 로켓 ‘뉴 글렌’이 지난 28일(현지시간) 플로리다주 케이프커내버럴 발사대에서 연소시험 도중 폭발해 거대한 화염을 일으키고 있다. AFP연합뉴스

미국 항공우주국(NASA)이 최근 폭발 사고로 파손된 민간 항공우주 기업 블루오리진의 초대형 로켓 발사대 복구 시점을 2년 뒤로 예상했다. 이에 따라 NASA의 ‘아르테미스’ 유인 달 탐사 계획에서 계약된 블루오리진의 사업 일부도 다른 항공우주 기업인 스페이스X로 넘어갈 가능성이 생겼다.



재러드 아이작먼 NASA 국장은 1일(현지시간) CNBC방송과의 인터뷰에서 “우리 모두 블루오리진의 큰 성공을 바란다는 점에 공감해 힘을 모으고 있다”며 “따라서 (폭발한) 발사대 복구 작업은 물론 원인 규명까지 확실하게 이뤄져야 한다. 문제를 파악한 뒤 계속 전진해야 한다”고 말했다. 그러면서 발사대 복구 시점으로 2028년을 “가능한 범위 안에 있다”고 내다봤다.



세계 5위 재벌인 제프 베이조스 아마존 이사회 의장이 설립한 블루오리진의 초대형 로켓 ‘뉴 글렌’은 지난 28일 플로리다주 케이프커내버럴 발사대에서 연소시험 도중 폭발했다. 당시 폭발로 거대한 화염이 일어났으며 이에 따른 충격으로 인근 주택들이 흔들렸다.



뉴 글렌은 큰 부피의 화물을 우주로 수송하고 지상으로 돌아올 수 있는 초대형 재사용 로켓으로 높이는 98m에 달한다. 아마존 위성 인터넷망에 사용될 저궤도 통신위성 48기를 탑재하고 발사될 예정이었지만, 폭발 사고로 계획에 차질을 빚게 됐다.



아르테미스 계획에도 수정이 불가피하다. CNBC는 “NASA와 블루오리진이 아르테미스 계획과 관련해 여러 건의 계약을 맺은 상태”라며 “NASA는 연말 뉴 글렌 로켓을 통해 무인 달 착륙선 ‘블루문 마크1(MK1)’을 발사할 계획도 세웠다”고 짚었다.







김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr 3035 응원 하기 Boom de yada 미국 항공우주국(NASA)이 최근 폭발 사고로 파손된 민간 항공우주 기업 블루오리진의 초대형 로켓 발사대 복구 시점을 2년 뒤로 예상했다. 이에 따라 NASA의 ‘아르테미스’ 유인 달 탐사 계획에서 계약된 블루오리진의 사업 일부도 다른 항공우주 기업인 스페이스X로 넘어갈 가능성이 생겼다.재러드 아이작먼 NASA 국장은 1일(현지시간) CNBC방송과의 인터뷰에서 “우리 모두 블루오리진의 큰 성공을 바란다는 점에 공감해 힘을 모으고 있다”며 “따라서 (폭발한) 발사대 복구 작업은 물론 원인 규명까지 확실하게 이뤄져야 한다. 문제를 파악한 뒤 계속 전진해야 한다”고 말했다. 그러면서 발사대 복구 시점으로 2028년을 “가능한 범위 안에 있다”고 내다봤다.세계 5위 재벌인 제프 베이조스 아마존 이사회 의장이 설립한 블루오리진의 초대형 로켓 ‘뉴 글렌’은 지난 28일 플로리다주 케이프커내버럴 발사대에서 연소시험 도중 폭발했다. 당시 폭발로 거대한 화염이 일어났으며 이에 따른 충격으로 인근 주택들이 흔들렸다.뉴 글렌은 큰 부피의 화물을 우주로 수송하고 지상으로 돌아올 수 있는 초대형 재사용 로켓으로 높이는 98m에 달한다. 아마존 위성 인터넷망에 사용될 저궤도 통신위성 48기를 탑재하고 발사될 예정이었지만, 폭발 사고로 계획에 차질을 빚게 됐다.아르테미스 계획에도 수정이 불가피하다. CNBC는 “NASA와 블루오리진이 아르테미스 계획과 관련해 여러 건의 계약을 맺은 상태”라며 “NASA는 연말 뉴 글렌 로켓을 통해 무인 달 착륙선 ‘블루문 마크1(MK1)’을 발사할 계획도 세웠다”고 짚었다.아이작먼 국장은 뉴 글렌을 대체할 새로운 대형 로켓이 필요하다고 강조하며 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 운영하는 스페이스X의 초대형 로켓 ‘팰컨 헤비’를 사용할 가능성을 언급했다고 CNBC는 전했다. 아이작먼 국장은 “대형 로켓 분야에는 스페이스X와 블루오리진이 있다. 알다시피 그중 하나는 현재 발사가 취소된 상태”라고 말했다.김철오 기자 kcopd@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지