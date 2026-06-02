호주‧인니 이어 말레이시아도 16세 미만 SNS 차단
말레이시아가 16세 미만 청소년의 소셜미디어(SNS) 계정 개설을 금지했다. 아동·청소년의 SNS 사용에 따른 폐해가 크다는 이유로 이미 유사 규제를 도입한 호주, 인도네시아 등에 이은 조처다.
2일(현지시간) 말레이시아 방송통신멀티미디어위원회(MCMC) 등에 따르면 말레이시아 정부는 전날부터 자국 내 서비스를 제공하는 주요 SNS 플랫폼에 연령 확인을 법적으로 의무화했다.
16세 미만의 SNS 계정 개설을 금지한 것이 해당 조치의 핵심이다. 16세 미만 아동·청소년이 부모나 보호자의 감독을 받는 경우, 이들의 계정을 통해서만 SNS를 사용할 수 있도록 한 셈이다.
이 법 시행에 따라 SNS 플랫폼은 신분증 확인 등의 방식으로 16세 미만 이용자의 가입을 막아야 한다. 또 콘텐츠 신고·대응 체계 완비 등 SNS상의 유해 콘텐츠 위험을 예방하는 조치도 취해야 한다. 이같은 규정을 지키지 않을 경우에는 최대 1000만 링깃(약 38억2000만원)의 벌금이 부과될 수 있다.
플랫폼과 16세 미만 기존 이용자 측에는 각각 6개월과 한 달의 유예 기간이 주어진다. 그동안 플랫폼은 연령 확인 체계를 갖추고, 이용자는 기존 SNS 계정상의 데이터를 옮기도록 한 것이다.
위원회는 인지·정서적으로 발달 단계에 있는 아동과 청소년일수록 온라인상의 유해 요소에 취약하다며 보호 조치가 필요하다고 강조했다. MCMC는 “아동 이용자들은 전례 없는 규모와 강도로 온라인 콘텐츠와 상호작용, 알고리즘에 노출돼 있다”며 “유해 콘텐츠, 타 이용자와의 위험한 상호작용, 오·남용을 유도할 수 있는 요소에 특히 더 취약하다”고 지적했다.
해당 조치가 아동 이용자의 인터넷 사용을 막기 위한 것이 아니라고도 설명했다. MCMC는 “SNS 플랫폼과 부모·보호자가 공동의 책임하에 아동의 온라인 이용을 보호하도록 하는 것이 목표”라고 했다.
비슷한 규제를 앞서 도입한 국가로는 호주와 인도네시아가 있다. 호주는 지난해 12월 부모 동의 여부와 무관하게 미성년자의 SNS 이용을 전면 금지했다. 인도네시아는 지난 3월 유사한 조치를 시행했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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