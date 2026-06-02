삼성전자, 글로벌 시총 ‘톱 10’ 진입…메타까지 제쳤다
삼성전자가 페이스북과 인스타그램의 모회사 메타를 제치고 글로벌 기업 시가총액 10위에 등극했다.
2일 글로벌 자산순위 집계 사이트 컴퍼니스마켓캡에 따르면 삼성전자는 이날 시총 1조5530억 달러(약 2355조2800억원)로 10위를 차지했다.
삼성전자는 이날 장중 한때 테슬라(1조5610억 달러)를 따돌리고 잠시 9위에 올라서기도 했다.
현재 글로벌 1위는 시총 5조4340억 달러의 엔비디아이며, 그 뒤를 알파벳(4조5130억 달러), 애플(4조4980억 달러)이 잇고 있다.
한국거래소에 따르면 이날 삼성전자 주가는 전 거래일보다 3.30% 상승한 36만500원에 장을 마쳤다. 정규장 종가 기준 사상최고가다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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