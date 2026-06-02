광주 여고생 살해 ‘묻지마 범죄’ 아니었다...검찰 “강간 목적 살인” 보완수사로 규명

살인·살인미수 혐의를 받는 장윤기(23) 씨가 14일 오전 광주 서부경찰서에서 검찰로 송치되기 전 포토라인에 서고 있다. 연합뉴스

살인죄의 형량 하한선은 징역 5년이지만 강간 등 살인죄는 사형 또는 무기징역으로만 처벌된다.

정성호 법무부 장관은 페이스북을 통해 “오늘 장윤기를 기소해 법의 심판대에 세웠다”며 “당초 알려진 ‘단순살인’ 혐의가 아니라 경찰 송치 후 광주지검 수사팀의 전면적인 보완수사로 드러난 성범죄를 목적으로 한 ‘성폭력처벌법상 강간 등 살인’ 혐의”라고 강조했다. 이어

“법무부는 여성 등 사회적 약자를 대상으로 한 악질적 범행을 무관용 원칙으로 엄벌하도록 하겠다”며 “특히 범죄자들이 재판 중 심신미약 따위의 변명으로 부당한 감형을 받지 않도록 만전을 기하겠다”고 덧붙였다.