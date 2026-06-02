스타벅스 닉네임으로 ‘탱크데이’ 조롱…5·18단체, 대책 촉구
“스벅 매장 내 혐오행위 차단해야”
5·18단체가 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란 이후 스타벅스 매장 내에서 닉네임 호출 등을 악용해 5·18민주화운동을 조롱하는 일이 벌어지고 있다며 관련 대책 마련을 촉구하고 나섰다.
5·18기념재단과 5·18 공법 3단체는 2일 성명을 내고 “스타벅스 일부 매장에서 5·18민주화운동이나 특정 대상을 조롱하는 단어를 영수증과 주문 닉네임에 등록해 공공연히 부르는 참담한 일이 벌어지고 있다”며 “일상적인 문화 공간이어야 할 카페 매장이 특정 세력의 혐오 놀이터로 변질되고 있다”고 지적했다.
이어 “공동체의 상식과 존엄을 무너뜨리는 이러한 조롱 행위가 온·오프라인을 통해 무분별하게 따라 하기식으로 퍼져나가는 현 상황에 깊은 우려를 표하며, 이를 엄중히 경고한다”고 밝혔다.
5·18단체에 따르면 스타벅스 일부 매장에서는 닉네임 호출 서비스를 악용한 사례가 이어지고 있는 것으로 나타났다. 주문한 음료가 나올 때 고객이 사전에 등록한 닉네임을 직원이 호출하는 것을 이용해 닉네임에 5·18과 ‘탱크데이’ 논란을 조롱하는 의미를 담는다는 것이다.
이에 대해 5·18단체는 “매장 직원들은 조롱 섞인 영수증을 출력하고 이를 억지로 호출해야만 하며, 이 과정에서 발생하는 욕설과 폭언을 맨몸으로 감당하고 있다”며 “회사가 이윤만 추구하며 매장의 일탈과 직원의 정신적·육체적 고통을 모른 척하는 것은 명백한 책임 회피이자 부당한 책임 전가”라고 강조했다.
아울러 “진정성 있는 사과는 말뿐인 사과문이 아니라, 잘못을 바로잡는 실질적인 행동과 조치로만 증명된다”면서 “스타벅스는 눈앞의 상황만 모면하려는 미봉책을 버리고, 매장 실태를 철저히 조사하고 혐오를 차단할 시스템 개혁에 당장 나서야 한다”고 촉구했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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