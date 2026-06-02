李 “빚 때문에 죽는 사회가 어디 있나”…개인부채 해법 마련 지시

李 “빚 때문에 죽는 사회가 어디 있나”…개인부채 해법 마련 지시
이재명 대통령이 채무 부담으로 극단적 선택에 내몰리는 일이 반복돼서는 안 된다며 개인부채 관리 체계 개선을 주문했다.
이 대통령은 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 “빚 때문에 죽는다는 얘기가 나오지 않도록 해야 한다”고 말했다.
이 대통령은 “빚을 갚지 못해 일가족이 집단 자살한다는 얘기도 나오는데 이런 원시적인 사회가 어디 있나”라며 “법원에 신청해 채무를 탕감받거나 파산·면책 절차를 밟을 수 있는데, 이를 부도덕한 행위처럼 공격하니 혼자 끙끙 앓다가 죽음에 이르는 것”이라고 지적했다.
이 대통령은 상환 능력을 잃은 채무자에게 채무조정의 길을 열어주는 것이 필요하다고 강조했다. 그는 “빚을 갚을 능력이 없으면 채무를 조정할 수 있도록 해야 한다”며 “빚에 쪼들려 살기 어렵다고 느끼면 신고하고, 이를 해결해주는 기구를 만들었으면 좋겠다”고 했다.
이어 개인부채 문제를 사회적 위기로 인식해야 한다고 말했다. 이 대통령은 “금융기관의 장기연체 채권은 체계적으로 관리되는데, 개인 부채도 체계적으로 관리돼야 한다”며 “각 부처가 사람들의 죽음에 더 관심을 갖고 대응해달라”고 당부했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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