[단독] 경찰, 김정남 DB손보 부회장 소환…자회사 배임 의혹 관련
2월 DB자동차보험손해사정 압수수색
DB그룹 오너 일가의 측근으로 분류되는 김정남 DB손해보험 부회장이 자회사에서 벌어진 배임 사태와 관련해 경찰의 소환 조사를 받은 것으로 확인됐다.
2일 국민일보 취재에 따르면 서울경찰청 반부패수사대는 최근 김 부회장을 참고인으로 불러 조사했다. DB손해보험의 자회사인 DB자동차보험손해사정에서 발생한 배임 사건과 김 부회장의 연관성을 확인하기 위한 차원으로 알려졌다.
경찰은 자동차보험 대물 보상과 관련해 DB자동차보험손해사정 임직원과 하청업체 사이의 배임·횡령 정황을 파악해 지난해 수사에 착수했다. 손해사정사는 보험사고가 났을 때 질병이나 사고의 수준과 책임을 따져 보험금을 결정하는 업무를 수행한다.
경찰은 지난 2월 서울 강남구 DB자동차보험손해사정 본사 등에 대한 압수수색을 실시했다. 모회사인 DB손해보험으로부터는 임의제출 형식으로 자회사 관련 서류를 확보했다. 경찰은 압수물을 분석하는 과정에서 이 사건과 김 부회장의 관련성을 포착한 것으로 알려졌다.
DB자동차보험손해사정은 DB손해보험이 지분 100%를 소유한 완전 자회사다. 김 부회장은 김준기 DB그룹 창업회장의 측근으로 DB손해보험 이사회 의장직을 15년 이상 유지하며 경영을 총괄해왔다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
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