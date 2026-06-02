무면허 10대 사륜오토바이 사망…임대 업자 징역형
면허가 없는 10대에게 사륜오토바이(ATV)를 빌려주면서 안전관리 주의 의무를 소홀히 해 사망사고를 일으킨 60대 업주에게 실형이 선고됐다.
춘천지법 형사2단독 고범진 부장판사는 2일 업무상과실치사 등 혐의로 기소된 A씨(66)에게 징역 1년과 벌금 15만원을 선고했다.
강원도 춘천에서 자전거·ATV 대여점을 운영하는 A씨는 2024년 10월 운전면허가 없는 B양(15)에게 의무보험에 가입하지 않은 ATV를 빌려준 뒤 운행하게 하고 안전사고를 방지해야 할 업무상 주의의무를 소홀히 해 C씨를 사망에 이르게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.
당시 사고가 난 북한강변길 도로는 ATV 주행으로 교통사고가 빈번한 탓에 ATV의 진입이 금지된 구역이었다.
A씨는 이 도로에 진입하지 않도록 코스를 명확히 설명하지 않은 채 막연히 “빨간 선을 따라 다리를 건너 운행하라”고만 안내하고, 진입 금지 구역에 들어서지 못하도록 하는 안전책임자도 배치하지 않은 것으로 조사됐다.
또 ATV를 빌려주면서 제대로 된 운전 기능 교육과 안전교육도 진행하지 않았다.
결국 B양은 진입 금지 구역인 북한강변길 도로에서 운전하다가 화물차와 사고가 나 숨졌다.
A씨는 측은 법정에서 B양이 원동기장치자전거 운전면허를 가지고 있었는지 확인하지 않았던 것은 사실이지만, B양에게 운전 기능·안전교육을 했고 안전모를 제공했으며 운전코스에 대해서도 충분히 설명했다고 주장했다.
또 “사고의 직접적인 원인은 B양이 정해진 운행코스를 이탈해 자의적으로 도로에 진입해 중앙선 침범 운전을 한 데 있다”며 “운전면허를 확인하지 않은 점이 사고의 직접적인 원인이라거나 피해자의 사망 사이에 인과관계가 있다고 단정하기 어렵다”며 혐의를 부인했다.
그러나 법원은 A씨가 안전사고 방지에 미흡했고 이로 인해 사고가 난 것으로 보인다고 판단했다.
법원은 대여자 상당수가 ATV의 특성, 위험성에 관한 전문적 지식, 운전 경험이 많지 않을 것으로 보이고, 사고 장소는 ATV 주행으로 사고가 잦아 진입이 금지한 곳이라는 점에 비춰볼 때 운전면허를 확인하는 과정이 필수적이었을 것으로 봤다.
또 영업 손실을 이유로 안전책임자를 이전과 달리 두지 않은 점 역시 명백한 주의의무 위반이라고 짚었다.
고 부장판사는 “피고인의 업무상 과실로 인해 피해자가 사망하는 중한 결과가 발생했다”며 “그런데도 아직 피해자에 대한 피해회복이 전혀 이뤄지지 않았고 피고인은 지금까지 피해자의 유족으로부터 용서받지 못했다”고 지적했다.
이어 “피고인은 이 사건 범행 이전에도 무면허운전 방조 범행으로 3차례 벌금형 처벌받은 전력이 있음에도 또다시 이 사건 각 범행을 저질러 죄질이 나쁘다”며 실형을 선고했다.
법원은 또 B양이 운전면허 없이 ATV를 대여하는 데도 이를 방조한 혐의로 A씨와 함께 재판에 넘겨진 B양의 일행 C씨(26)에 대해서도 벌금 15만원을 선고했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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