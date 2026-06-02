코스피, 등락 끝에 8800선 안착…사상 최고치 경신
코스피가 2일 장중 사상 처음으로 8900선을 돌파하는 등 등락을 거듭한 끝에 8800선에 안착하며 상승 마감했다.
이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 13.11포인트(0.15%) 상승한 8801.49로 거래를 마쳤다. 이로써 전날 세운 종가 기준 사상 최고치(8788.38)를 단 하루 만에 갈아치웠다.
지수의 장중 흐름은 롤러코스터 장세였다. 전장보다 94.81포인트(1.08%) 오른 8883.19로 기분 좋게 출발한 코스피는 직전 거래일의 장중 최고치(8874.16)를 개장과 동시에 넘어섰다.
이어 장 초반 매수세가 몰리며 8933.62까지 치솟아 사상 최초로 8900선 고지를 밟았다. 장중 고점 기준으로 9000선까지 불과 66포인트만을 남겨두며 ‘구천피’ 진입에 대한 기대감을 최고조로 끌어올렸다.
하지만 단기 급등에 따른 차익 실현 매물이 쏟아지며 상승분을 모두 반납하고 하락 전환, 한때 8503.12까지 밀리기도 했다. 이후 저가 매수세가 재차 유입되며 낙폭을 회복해 치열한 공방을 벌이다가, 장 막판 가까스로 상승 반전에 성공하며 8800선을 사수했다.
반면, 코스닥 지수는 유가증권시장과 극명한 온도차를 보이며 침체를 이어갔다. 이날 코스닥 지수는 전장보다 24.00포인트(2.29%) 하락한 1026.03에 마감하며 5거래일 연속 약세를 기록했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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