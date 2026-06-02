세븐틴 호시, 남양주 위기가구 청소년에 정기 후원

군 복무 중에도 선행 이어가

중학교 후배 위해 따뜻한 나눔

동부희망케어센터 통해 결연후원

그룹 세븐틴 호시. 남양주시 제공

그룹 세븐틴 호시가 경기 남양주시 지역 위기가구 청소년을 위한 정기 후원을 약속하며 따뜻한 나눔을 실천했다.



남양주시는 세븐틴 호시가 지역 내 위기가구 청소년을 지원하기 위해 동부희망케어센터와 결연후원을 약속했다고 2일 밝혔다.



후원금은 학생의 학업 지원과 안정적인 성장 환경 조성을 위해 사용될 예정이다.



이번 지원 대상 학생은 호시의 중학교 후배로, 어려운 가정환경 속에서도 학업에 대한 의지를 잃지 않고 자신의 꿈을 향해 꾸준히 노력하고 있는 것으로 알려졌다.



해당 사연을 접한 호시는 군 복무 중임에도 후배가 꿈을 이어갈 수 있도록 돕고 싶다는 뜻을 전하며 정기 후원을 결정했다.







신영미 동부희망케어센터장은 “군 복무 중에도 지역사회와 후배를 향한 따뜻한 관심을 보여준 호시 님께 깊이 감사드린다”며 “이번 후원이 학생에게 큰 힘이 되어 미래를 향한 도전을 이어가는 든든한 버팀목이 되기를 바란다”고 말했다.



한편, 남양주 동부희망케어센터는 지역사회 내 복지 사각지대에 놓인 주민들을 위한 다양한 복지사업을 운영하고 있으며, 민간 자원과의 연계를 통해 맞춤형 지원을 지속적으로 제공하고 있다.



남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 그룹 세븐틴 호시가 경기 남양주시 지역 위기가구 청소년을 위한 정기 후원을 약속하며 따뜻한 나눔을 실천했다.남양주시는 세븐틴 호시가 지역 내 위기가구 청소년을 지원하기 위해 동부희망케어센터와 결연후원을 약속했다고 2일 밝혔다.후원금은 학생의 학업 지원과 안정적인 성장 환경 조성을 위해 사용될 예정이다.이번 지원 대상 학생은 호시의 중학교 후배로, 어려운 가정환경 속에서도 학업에 대한 의지를 잃지 않고 자신의 꿈을 향해 꾸준히 노력하고 있는 것으로 알려졌다.해당 사연을 접한 호시는 군 복무 중임에도 후배가 꿈을 이어갈 수 있도록 돕고 싶다는 뜻을 전하며 정기 후원을 결정했다.호시는 “어려운 상황 속에서도 자신의 꿈을 위해 노력하는 학생에게 작은 힘이 됐으면 좋겠다”며 응원의 마음을 전했다.신영미 동부희망케어센터장은 “군 복무 중에도 지역사회와 후배를 향한 따뜻한 관심을 보여준 호시 님께 깊이 감사드린다”며 “이번 후원이 학생에게 큰 힘이 되어 미래를 향한 도전을 이어가는 든든한 버팀목이 되기를 바란다”고 말했다.한편, 남양주 동부희망케어센터는 지역사회 내 복지 사각지대에 놓인 주민들을 위한 다양한 복지사업을 운영하고 있으며, 민간 자원과의 연계를 통해 맞춤형 지원을 지속적으로 제공하고 있다.남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지